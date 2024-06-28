Новая разработка России – дрон "Голубь", который якобы оснащен функциями искусственного интеллекта. Действительно ли качественный этот БпЛА, 24 Каналу рассказал Андрей Отченаш – командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.
Смотрите также "Боялись даже выйти в туалет": боец ВСУ рассказал, как россиян запугивают украинскими БпЛА
Новая российская разработка
На войне развиваются не только украинские технологии, но и российские. Оккупанты они также быстро учатся. В частности, недавно Россия разработала квадрокоптер-бомбардировщик "Голубь". Заявлено, что он якобы способен нести большое количество гранат и работает по системе машинного зрения.
Сейчас на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", мы не заметили подобного применения. Но рано или поздно это должно было случиться. То есть я вообще удивлен, что они не начали использовать подобные "коптеры" еще раньше,
– отметил Андрей Отченаш.
Военный также объяснил, что эту разработку россиян не стоит недооценивать. По его словам, это действительно качественное оружие, которое можно эффективно использовать при правильных знаниях и при правильном использовании.
Дрон "Голубь"
Российское конструкторское бюро "Тасим" 10 июня представило новую разработку – беспилотный летательный аппарат коптерного типа "дрон-бомбардировщик" под названием "Голубь".
Дрон прежде всего предназначен для поражения цели на земле, он может быть вооружен различной полезной нагрузкой –или 12-ю ВОГами (закреплены в барабане под дроном) или же одной 82-мм миной. Благодаря системе камер аппарат фокусируется на объекте, а затем сбрасывает мину или стреляет, как из гранатомета.
Разработчики также уверяют, что беспилотник распознает цели, в частности военных, и оснащен системой командной связи, благодаря которой не подвержен влиянию систем радиоэлектронной борьбы.