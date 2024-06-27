Россия могла сформировать новую армию для наступления: насколько это опасно

Из-за серьезных потерь российского войска на Харьковщине, российскому командованию приходится создавать новые части для пополнения штурмовых отрядов. Процесс идет не быстро, однако все же происходит.

Есть данные о том, что Россия может возродить 51-ю армию, которая существовала еще во времена Второй мировой войны. Поможет ли это оккупантам на Харьковщине 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Россия создает новую армию

Появилась информация о том, что Россия начала перебрасывать живую силу для компенсации потерь на Харьковском направлении. Аналитики Института изучения войны отметили, что российское командование сформировало еще одну общевойсковую армию для участия в боевых действиях – 51-ю армию.

Так, оккупанты намерены перебросить на Харьковщину части 155-й бригады тихоокеанского флота и 9-ю мотострелковую бригаду 51-й мотострелковой армии.

Еще когда Сергей Шойгу был министром обороны, то анонсировал формирование новых частей и объединение армий. Планы были очень амбициозными, выглядело так, что реализовать их не получится. Впрочем, частичный успех все же есть благодаря призыву контрактников и производству новой техники,

– отметил Давид Шарп.

Поэтому россиянам понемногу удается разворачивать определенные бригады и дивизии, и соответственно создавать армии. Однако здесь есть нюанс.

"Надо понимать, что армия – это звучит очень громко, но на самом деле говорится не об очень значительных соединениях. Темпы развертывания новых частей и соединений в России не высокие, их численность также не соответствует "штабным мечтам". Но сам процесс, конечно, является проблематичным", – отметил военный обозреватель.

В конце концов, важно не просто количество людей, но в целом наличие таких соединений, которые смогут решить те или иные боевые задачи. С увеличением количества подобных соединений появляется больше возможностей решать старые или новые задачи. Поэтому потенциал в России действительно может несколько увеличиться, за этим стоит следить.