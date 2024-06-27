Є дані про те, що Росія може відродити 51-шу армію, яка існувала ще за часів Другої світової війни. Чи допоможе це окупантам на Харківщині, 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Цікаво також Буданов сказав, чим може відповісти Україна на перевагу Росії у живій силі

Росія створює нову армію

З'явилась інформація про те, що Росія почала перекидати живу силу для компенсації втрат на Харківському напрямку. Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що російське командування сформувало ще одну загальновійськову армію для участі у бойових діях – 51-шу армію.

Так, окупанти мають намір перекинути на Харківщину частини 155-ї бригади тихоокеанського флоту та 9-ту мотострілецьку бригаду 51-ї мотострілецької армії.

Ще коли Сєргєй Шойгу був міністром оборони, то анонсував формування нових частин і об'єднання армій. Плани були дуже амбіційними, виглядало так, що реалізувати їх не вийде. Втім, частковий успіх все ж є завдяки призову контрактників і виробництву нової техніки,

– зауважив Давид Шарп.

Тож росіянам потроху вдається розгортати певні бригади та дивізії, і відповідно створювати армії. Проте тут є нюанс.

"Треба розуміти, що армія – це звучить дуже голосно, але насправді мовиться не про дуже значні з'єднання. Темпи розгортання нових частин та з'єднань у Росії не високі, їх чисельність також не відповідає "штабним мріям". Але сам процес, звісно, є проблематичним", – наголосив військовий оглядач.

Зрештою, важлива не просто кількість людей, але загалом наявність таких з'єднань, що зможуть розв'язати ті чи інші бойові завдання. Зі збільшенням кількості подібних з'єднань з'являється більше можливостей розв'язувати старі або ж нові завдання. Тож потенціал у Росії справді може дещо збільшитися, за цим варто слідкувати.