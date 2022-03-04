Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой, – Офис Президента об обстреле ЗАЭС

Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и Европе масштабная танковая атака против Запорожской атомной станции. В Офисе Президента говорят, что последствия этого понимает каждый российский солдат.

Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что, возможно, у международных партнеров есть непонимание того, что делает Россия.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россия умышленно нарушает все законы и правила войны

Россия сражается с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны. Оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб объектам украинской критической инфраструктуры и обычным людям. Все подчеркнул Подоляк, чтобы вызвать максимальные панические настроения.

Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если откровенно говорить, целой Европе масштабная танковая атака против Запорожской атомной станции. Самая большая, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано россиянами вперед,

– сказал советник главы ОП.

Россия намеренно шантажирует мир ядерной катастрофой. Ни одно другое государство не шантажировало мир и не проводило боевых действий под АЭС. Подоляк отметил: если там произойдет непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее Чернобыля.

Зеленский всю ночь был на связи с лидерами мира

Президент Зеленский всю ночь находился в связи с лидерами стран-партнеров. Все они были в шоке поведением Москвы. Киев настаивает на более жестких санкциях против агрессора.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!