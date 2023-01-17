"Пропагандистское шоу": Россия созывает Совбез ООН из-за "притеснений" УПЦ МП
Россия пытается гнуть свою пропагандитскую линию. Владимир Путин предпримет очередную попытку заявить о "притеснениях" всего российского.
Об этом 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко. Он убежден, что у россиян есть только одна цель – они хотят оправдать эту войну.
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17 января 2023 года Совет Безопасности ООН соберется по требованию России, чтобы рассмотреть вопрос об "притеснениях" московского патриархата в Украине.
Зачем Россия созывает Совбез
Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право на его созыв. По словам Фесенко, страна-агрессорка использует эту площадку исключительно для "пропагандистских шоу".
Политолог убежден, что из-за особого статуса России в Совбезе ООН и ее модели поведения эта площадка превратилась из политического органа, где принимают решение ради безопасности во всем мире в площадку "политических и даже идеологических шоу".
О чем будет говорить враг
Россия на Совбезе собирается гнуть свою агитационную линию, убеждать, что в Украине прижимают русскоязычных, русскую церковь, убежден Фесенко.
Он обратил внимание на то, что московский патриархат обвиняют в прислуживании России, ведущей против Украины войну.
"Середины в этом вопросе быть не может, или ты со своей страной, или ты против нее", – подчеркнул спикер.
Он отметил, что такими действиями сама Россия дает основания полагать, что фактически УПЦ московского патриархата – это не украинская, а русская церковь.
Они защищают. Всегда защищают своих, как правило,
– акцентировал Фесенко.
Фесенко созыва Россией Совбеза ООН: смотреть видео
Очередная порция пропаганды
Россия хочет использовать Совбез ООН как возможность оправдаться перед своим народом.
Оправдываются они только для своих зомби, хотя гражданами и нельзя называть большинство россиян, это подданные. Выражение "пипл хавает" точно передает их модель отношений между государством и подданными еще с советских времен,
– добавил Фесенко.
Более того, подчеркнул политолог, Путин хочет такую же модель создать для всего мира, однако средств для этого у него нет.
Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН
- Украина официально требует исключить Россию из Совбеза ООН. В МИД Украины подчеркнули, что страна-террористка заняла кресло постоянного члена в обход определенных Уставом ООН процедур.
- Вопрос об исключении России из Совбеза ООН был поднят еще после 2014 года и он никуда не дошел. Все потому, что в статусе организации прописано так, что Россию невозможно исключить из ООН.
- Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала всех членов ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала для России. В скором времени за это должна голосовать Генеральная Ассамблея.