Наглость, – Зеленский о созыве россией Совбеза ООН по ЗАЭС

россия обстреливает украинские города и при этом цинично созывает Совбез ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Президент Владимир Зеленский заявил, что россия "играется с международными структурами".

россия собирает Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, – Зеленский

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства сообщил, что общее количество различных крылатых ракет, которые россия применила против Украины, приближается уже к 3,5 тысячам.

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При этом Зеленский отметил, что удары российской артиллерии невозможно сосчитать, поскольку их крайне много и они интенсивны.

На фоне обстрелов, как подчеркнул президент, россия цинично собирает Совбез ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС, которую именно российские военные обстреливают и угрожают взорвать.

При этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС.

– сказал Зеленский.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

российские военные 4 марта захватили Энергодар и оккупировали Запорожскую АЭС. В августе оккупанты постоянно обстреливают атомную станцию и заминировали ЗАЭС.

В начале месяца были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС. Также снаряды оккупантов упали возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Во время еще одного обстрела российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.

В результате обстрелов на Запорожской АЭС была повреждена эстакада, а также есть риск нарушения норм радиационной безопасности.

Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС.

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