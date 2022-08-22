Наглость, – Зеленский о созыве россией Совбеза ООН по ЗАЭС

22 августа 2022 , 23:55
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россия обстреливает украинские города и при этом цинично созывает Совбез ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Президент Владимир Зеленский заявил, что россия "играется с международными структурами".

россия собирает Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, – Зеленский

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства сообщил, что общее количество различных крылатых ракет, которые россия применила против Украины, приближается уже к 3,5 тысячам.

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При этом Зеленский отметил, что удары российской артиллерии невозможно сосчитать, поскольку их крайне много и они интенсивны.

На фоне обстрелов, как подчеркнул президент, россия цинично собирает Совбез ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС, которую именно российские военные обстреливают и угрожают взорвать.

При этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС.
– сказал Зеленский.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

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Автор: Михайло Гема