Их списывают, а они этого не понимают, – Арестович объяснил, кого кремль бросает в бой на Донбассе

Пророссийских боевиков с Донбасса начали буквально истреблять. Москва бросает своих прихвостней на задачи, которые просто невозможно выполнить, чтобы этих людей просто не было.

Мотивы таких циничных действий кремля объяснил 6 августа советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live". Также он рассказал, что российские формирования начали перебрасывать с восточных областей Украины в южные.

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Почему кремль списывает своих же боевиков

Пока боевиков из самопровозглашенных республик практически оставили воевать с глазу на глаз с армией Украины по многим направлениям. В частности, таких случаев уже много у Бахмута и Авдеевки. Арестович отметил, что военным дают приказы брать позиции, которые укреплялись 8 лет, поэтому шансы на успех всегда минимальны.

Они (боевики – 24 канал) убивают себя об укрепления. Результатом может быть только то, что они продвинутся на несколько километров и физически закончатся. москва их тупо физически списывает,

– сказал советник главы ОП.

Он пояснил, что кремль истребляет боевиков непризнанных формирований, потому что они не воспримут никаких примирений с Украиной. А именно это сейчас очень нужно россии. "Москве надо, чтобы мотивированных стало меньше. 50 или 30 тысяч мужиков с оружием, которые не удовлетворены действиями власти – это всегда большая проблема. И москва всегда решала ее однозначно", – сказал Арестович.

Кого еще кремль списывает

Сейчас в россии массово начали создавать так называемые "нацбаты". Речь идет об отрядах, которые собирают по разным территориям по этническим признакам. По мнению Арестовича, их скоро так же будут истреблять в Украине. Так ведь кремль может уберечь режим от внутренней дестабилизации. "Логика та же. Им нужно сжечь пассионарный элемент. Тех людей, которые могут пойти в местное "ополчение" и бороться за независимость", – подытожил советник.

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