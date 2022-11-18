Как и почему Россия спланировала ракетные удары по Польше для информационных атак

Массированные российские удары по Украине всегда сопровождаются серьезными информационно-психологическими спецоперациями, к которым готовится заранее страна-агрессор. Не стала исключением атака, предпринятая Кремлем 15 ноября, однако на этот раз несколько ракет упали на страну-члена НАТО, а информатака почти сразу была направлена не только на Украину, но и на Запад.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, падение ракет на территории Польши вполне могло быть спланировано оккупантами. Впрочем, если даже случился досадный сбой в работе нашего ПВО, тот факт, что Москва сразу же направила свои информационные силы в польском и западном медиапространстве, свидетельствует о том, что в Кремле к чему-то подобному тщательно готовились.

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Обычно в случае форс-мажоров российские силы информационных операций действуют по методикам, которые совсем не подходят к новым обстоятельствам. Яркий тому пример – сбитие MH17, когда все пропагандисты мгновенно начали рассказывать об "уничтожении украинского военного самолета". И только потом, после подготовки темников, командование скорректировало поведение всех "военкоров", скабеевых и армии ольгинских ботов.

Ботофермы и агенты воздействия были готовы действовать

Напомним, чтороссийского террориста Игоря Гиркина, а также Сергея Дубинского и Леонида Харченко причастным к сбитию самолета МН17.

В случае с падением ракет в Польше ситуация была несколько иной. Судя по всему, пропагандистов высшего звена совсем не инструктировали о подаче информации в случае этого инцидента. Потому что не считали нужным: все эти коллективные "соловьевы" действуют исключительно для внутренней аудитории, а главной целью атаки должны были стать поляки.

В отличие от пропагандистов, в российском минобороны и в многочисленных его подразделениях информационной борьбы к такому событию были готовы. Как только в СМИ появились первые новости о падении ракет в Пшеводуве, польские соцсети начали пестрить от сообщений из фейковых аккаунтов. Главный нарратив, который продвигали россияне, заключался в том, что "Украина атаковала государство, которое ей так помогало".

К продвижению всех этих месседжей сразу подключались местные сумасшедшие и российские агенты влияния, которые добавляли к инциденту намеки на месть со стороны Киева из-за ненависти поляков к Бандере.

Не заставили себя ждать с опровержением своей причастности к обстрелу и официальные чиновники российского минобороны. Якобы Россия здесь ни при чем, это все провокация Запада для обвинений Кремля.

Хуже всего в этой ситуации то, что власти Польши не были готовы к такой информационной атаке со стороны врага. По словам польского политолога и журналиста Марека Сиеранта, пока представители Варшавы проводили консультации со своими партнерами, удачной коммуникации с обществом не было. Образовался некий информационный вакуум, который, к сожалению, очень профессионально использовали россияне.

Именно так Москве удалось продвинуть свои антиукраинские нарративы на польское общество. И хотя ни к какому массовому влиянию на отношение поляков к украинцам это не привело, часть людей кремлеботы смогли заразить своей пропагандой. Более того, поскольку вечером, 15 ноября, Варшава официально говорила о именно обломках российской ракеты, а уже утром – об украинской С-300, россияне получили карт-бланш на дальнейшее расшатывание отношения поляков к войне в Украине.

Россия пытается лишить Киев западной поддержки

Кроме мгновенной атаки по информпространству Польши россияне совершили медиаудар и по США и другим странам. В Европе и Штатах ботофермы продвигали идею отказа от поставок Украине оружия. Якобы если киевские власти неконтролируемы и способны обстреливать другие соседние страны, то дальнейшая военная поддержка ВСУ опасна для всех.

Как и ожидалось, продвигали эту позицию трамписты, а также некоторые представители связанных с Москвой ультралевых и ультраправых партий Европы. И, опять же, на всеобщей поддержке Украины со стороны стран-партнеров все высказывания российских агентов влияния никак не повлияли, но Кремль на мгновенную победу и не рассчитывал. Потому что Путину и его окружению нужно лишь постепенно менять мнения западных обществ, от которых так зависят политики.

Российское военно-политическое командование вполне понимает, что если идея поддержки Украины не будет популярна в Штатах, никто из представителей власти не сможет дальше проводить свою политику по противодействию московской агрессии.

В Украине раскручивают тему "нас сливают"

Тем временем после масштабной ракетной атаки 15 ноября Белый дом просит у Конгресса о новой помощи для Украины –. Кроме того, состоялось 7 заседаний в формате "Рамштайн" –

Конечно, не обошла российская ИПСО и Украину. Обычно при обстреле кремлевские преступники запускают телеграм-каналами множество сообщений о том, что "миллион ракет летит на Крещатик" или "сто тысяч взрывов произошло в Киеве". После атак оккупанты продвигают рассказы "от военных/СБУшников/друзей в разведке" о наступлении со стороны Беларуси.

15 ноября захватчики дополнили свои вбросы нарративами о том, как "Украине никто не будет помогать". При этом россияне метко воспользовались настроениями нашего общества и сделали так, чтобы большинство информационных вбросов распространяли обычные украинцы. После того, как в СМИ начали обсуждать возможность непосредственного вступления стран НАТО в войну, в телеграмах начали усиливать волну рассказов о "слабом Альянсе", "ничтожном Западе" и всем уже знакомом "нас сливают". И хотя западные страны действительно отреагировали на падение ракет в Польше очень осторожно и сдержанно, методички кремлеботов вполне удачно усилили "предательское движение" в Украине.

Как страны НАТО будут привлекать Россию к ответственности за инцидент в Пшеводуве, неизвестно. Однако для противодействия российским вбросам и их влиянию на общество дружественных нам стран нужно всерьез активизироваться как нашим дипломатам, так и каждому украинцу. Ведь каждый гражданин Польши, США, Германии или любого другого государства должен понимать, что падение ракет напрямую связано не с неким "желанием Украины получить больше оружия", а именно с попыткой России уничтожить цивилизованный мир.