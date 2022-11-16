Падения ракет на территории Польши стали серьезным прецедентом, который может показать решительность Запада. Или доказать Путину, что он способен безнаказанно шантажировать глубоко обеспокоенных американцев и европейцев.

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Надо признать, что первая реакция партнеров Украины была достаточно слабой. Только лидеры стран Восточной Европы сразу заявили о готовности действий со стороны НАТО, однако все остальные решили очень осторожно выразить свою обеспокоенность и ограничились заявлениями о необходимости тщательного расследования.

Что за ракеты упали на территории Польши

Судя по всему, решимость действий Североатлантического альянса будет напрямую зависеть от того, наберутся ли смелости американцы и европейцы признать тот факт, что Кремль спровоцировал серьезную угрозу безопасности страны НАТО.

Конечно, всем очень удобно рассказывать о том, что Альянс не является стороной конфликта, однако падение ракет на территории суверенной Польши – это серьезная эскалация.

На самом же деле при этом вообще не очень важно, разорвалась ли в Пшеводове ракета украинской ПВО, или российская крылата. Потому что, во-первых, наша С-300 просто так в Польшу не залетела бы.



Обломки упавших ракет в Польше / Фото из твиттера Матеуша Лачовского

Во-вторых, даже если бы взрывы с гибелью поляков произошли из-за того, что Х-101 сошла с курса, ответственность за это должны нести в Кремле.

Обломки, найденные на территории Польши, действительно похожи на остатки ракеты противовоздушной обороны. Однако о второй ракете к утру 16 ноября почему-то никто из западных чиновников не упоминает. Первые же сообщения мировых СМИ свидетельствовали как раз о падении двух боеприпасов. Поэтому вполне вероятно, что наша ПВО прикрыла небо над Польшей.

Так или иначе, речь идет о безопасности страны НАТО, а Путин, сознательно или нет, в очередной раз прощупывает красные линии. Если реакция западных государств будет слабой, нет сомнений, что "случайные" попадания по территории Польши, Словакии и Румынии станут нормой.

Кстати. Аналитики из проекта Ukraine Weapons Tracker проанализировали фото обломков упавшей в Польше ракеты и сравнили их. Согласно имеющимся данным, фрагменты принадлежат твердотопливному двигателю 48Д6 от ракеты серии 5В55 системы ПВО С-300. Именно эти системы наше государство использует для уничтожения неприятельских объектов в небе.

Здесь следует отметить, что тактика Путина относительно постепенной эскалации ситуации и шантажа мира до сих пор продолжается. Действия Москвы в Грузии, Сирии, оккупация Крыма и развязывание войны на Донбассе не привели к решительной реакции Запада, что позволило кремлевскому фюреру полномасштабно вторгнуться в Украину.

И хотя на полноценное вторжение России мир отреагировал более смело, чем ожидал Кремль, страны НАТО никак не очертили Путину никаких красных линий по ведению войны конвенционным путем. Опасаясь эскалации со стороны России, американцы до сих пор не приняли решение о передаче Украине самолетов и танков, чем подтолкнули Москву дальше прощупывать границы дозволенного.

Еще более показателен тот факт, что 10 октября российские ракеты пересекли воздушную границу Молдовы. И московитам за это ничего не было. Именно поэтому нельзя исключать того, что захватчики подобными обстрелами просто пытаются понять, на что НАТО вообще будет реагировать, а что унизительно проглотит.

И сейчас, судя по заявлениям лидеров Североатлантического альянса, выходит так, что мощно и показательно отвечать россиянам на это очередное преступление никто не собирается.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после консультаций Североатлантического совета заявил, что в НАТО не видят признаков подготовки России к нападению на страны-члены Альянса. В то же время, решили усилить восточный фланг и внимательно следить за ситуацией. При этом Столтенберг подчеркнул, что в любом случае Россия ответственна за падение ракеты в Польше, вины Украины – нет.

Направлялись ли ракеты целенаправленно на Польшу?

Конечно, расследовать инцидент в поисках вопроса, специально ли россияне запустили ракету по стране НАТО, будут достаточно тщательно. Однако узнает ли мир о результатах работы экспертов, неизвестно. Потому что стратегия Альянса состоит в том, чтобы любым способом отсрочить участие в войне против безумных рашистов.

Так что даже если окажется, что россияне действительно хотели "ошибочно" попасть в Польшу, совсем не факт, что в Альянсе это признают.

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Впрочем, на самом деле реакция НАТО должна быть одинаковой, что в случае целенаправленного обстрела Польши со стороны России, что в случае стечения обстоятельств. Ведь ответственность за падение ракет агрессор однозначно должен понести. Иначе и без того шаткая система безопасности стран-членов Альянса может вообще сломаться.

Между тем, европейское издание Visegrád 24 отмечает, что координаты места попадания ракеты в Польше очень странно совпали с частями координат двух оборонных объектов в Киеве и Львове. Это может быть просто эпическая ошибка россиян при подготовке полетного задания ракеты.

Как обстрел Польши может повлиять на ход войны в Украине

Если же говорить о последствиях инцидента, то о них мы, скорее всего, узнаем в ближайшее время. Ведь после такого громкого события тайно усиливать украинское войско будет равно признанию в своей слабости со стороны стран-партнеров.

Заметим, что сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс мобилизует дополнительную помощь, особенно в отношении ПВО. НАТО также намерено предоставить дополнительные системы для защиты от дронов

На кону стоит репутация НАТО, и даже несмотря на ощутимое расхождение относительно дальнейших действий между разными членами Альянса, представители антипутинской коалиции должны показать, что способны контролировать ситуацию.

Конечно, Путин, по-своему трактующий историю, может думать, что никто и никогда не начнет мировую войну из-за "какой-то там" Польши. Однако о непосредственном вмешательстве НАТО в боевые действия против России после взрывов в Пшеводове и в самом деле речь не идет. В свою очередь, продемонстрировать свою решимость Запад вполне способен.

Тем более что прецедент произошел накануне очередного "Рамштайна". Так что показательно передать Украине дополнительные виды вооружения вместе с действительно агрессивной риторикой в отношении действий России было бы едва ли не лучшим решением для цивилизованных стран.

Для безопасности Польши и других соседних государств наши партнеры должны принять решение о прикрытии хотя бы части неба над Западом Украины с помощью ПВО стран-НАТО.

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Россия на подобное никак не отреагирует, кроме порции воя на болотах, но к боевым столкновениям между солдатами Альянса и ордынцами Путина подобные действия никак не приведут. В то же время союзники американцев и дальше будут уверены в том, что главные принципы НАТО остаются непоколебимыми.

Кроме того, в случае реального закрытия неба силами соседних стран, атаки на нашу инфраструктуру, по меньшей мере во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской области, магическим образом сойдут на нет.