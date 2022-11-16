Падіння ракет на території Польщі стали серйозним прецедентом, який може показати рішучість Заходу. Або ж довести Путіну, що він здатен безкарно шантажувати глибоко занепокоєних американців та європейців.

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Треба визнати, що перша реакція партнерів України була достатньо кволою. Лише лідери країн Східної Європи одразу заявили про свою готовність до дій з боку НАТО, однак всі інші вирішили дуже обережно висловити свою занепокоєність та обмежилися заявами про необхідність ретельного розслідування.

Що за ракети впали на території Польщі

Судячи з усього, рішучість дій північно-атлантичного альянсу напряму залежатиме від того, чи наберуться сміливості американці та європейці визнати той факт, що Кремль спровокував серйозну загрозу безпеці країни НАТО.

Звісно, всім дуже зручно розповідати про те, що альянс не є стороною конфлікту, однак падіння ракет на території суверенної Польщі є серйозною ескалацією.

Насправді ж при всьому цьому взагалі не надто важливо, чи у Пшеводуві розірвалася ракета українського ППО, чи російська крилата. Бо, по-перше, наша С-300 просто так би у Польщу не залетіла.



Уламки ракет, що впали у Польщі / Фото з твіттера Матеуша Лачовського

По-друге, навіть якщо вибухи із загибеллю поляків відбулися внаслідок того, що Х-101 зійшла з курсу, відповідальність за це мають понести у Кремлі.

Уламки, які знайшли на території Польщі, дійсно схожі на рештки ракети протиповітряної оборони. Однак про другу ракету на ранок 16 листопада чомусь ніхто із західних чиновників вже й не згадує. А перші повідомлення світових ЗМІ свідчили якраз про падіння двох боєприпасів. То ж цілком ймовірно, що наша ППО прикрила небо над Польщею.

Так чи інакше, йдеться про безпеку країни НАТО, а Путін свідомо чи ні у черговий раз прощупує червоні лінії. Якщо реакція західних держав буде кволою, немає ніяких сумнівів, що "випадкові" влучання по території Польщі, Словаччини та Румунії стануть нормою.

До речі. Аналітики з проєкту Ukraine Weapons Tracker проаналізували фото уламків ракети, яка впала у Польщі та порівняли їх. Згідно з наявними даними, фрагменти належать твердопаливному двигуну 48Д6 від ракети серії 5В55 системи ППО С-300. Саме ці системи наша держава використовує для знищення ворожих об'єктів у небі.

Тут треба зазначити, що тактика Путіна щодо поступової ескалації ситуації та шантажу світу досі триває. Дії Москви у Грузії, Сирії, окупація Криму та розв’язування війни на Донбасі не призвели до рішучої реакції Заходу, що дало кремлівському фюреру можливість повномасштабно вторгнутися до України.

І хоча на повноцінне вторгнення Росії світ відреагував більш сміливо, ніж на це очікував Кремль, країни НАТО ніяк не окреслили Путіну жодних червоних ліній щодо ведення війни конвенційним шляхом. Побоюючись ескалації з боку Росії, американці досі не прийняли рішення про передачу Україні літаків та танків, чим підштовхнули Москву далі прощупувати кордони дозволеного.

Ще більш показовим є той факт, що 10 жовтня російські ракети перетнули повітряний кордон Молдови. І московитам за це нічого не було. Саме тому не можна виключати того, що загарбники подібними обстрілами просто намагаються зрозуміти, на що НАТО взагалі буде реагувати, а що – принизливо проковтне.

І зараз, судячи із заяв лідерів північно-атлантичного альянсу, виходить так, що потужно та показово відповідати росіянам на цей черговий злочин ніхто не збирається.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після проведених консультацій Північноатлантичної ради заявив, що у НАТО не бачать ознак підготовки Росії до нападу на країни-члени Альянсу. Водночас вирішили посилити східний фланг і уважно стежити за ситуацією. При цьому Столтенберг наголосив, що у будь-якому випадку Росія відповідальна за падіння ракети у Польщі, провини України – немає.

Чи направлялися ракети цілеспрямовано на Польщу?

Звісно, розслідувати інцидент у пошуках питання щодо того, чи навмисно Росіяни запустили ракету по країні НАТО, будуть достатньо ретельно. Однак чи дізнається світ про результати роботи експертів, невідомо. Бо стратегія альянсу полягає у тому, щоб за будь-який спосіб відтермінувати участь у війни проти божевільних рашистів.

То ж навіть, якщо виявиться, що росіяни насправді хотіли "помилково" поцілити у Польщу, зовсім не факт, що в альянсі це визнають.

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Втім, насправді реакція НАТО мала б бути однаковою, що у випадку цілеспрямованого обстрілу Польщі з боку Росії, що через збіг обставин. Адже відповідальність за падіння ракет агресор однозначно має понести. Інакше і без того хитка безпекова система країн-членів Альянсу може взагалі зламатися.

Тим часом європейське видання Visegrád 24 зазначає, що координати місце влучання ракети у Польщі вкрай дивно збіглись з частинами координат двох оборонних об'єктів у Києві та Львові. Тож це може бути просто епічна помилка росіян при підготовці польотного завдання ракети.

Як обстріл Польщі може вплинути на хід війни в Україні

Якщо ж говорити про наслідки інциденту, то про них ми, скоріш за все, дізнаємось найближчим часом. Адже після такої гучної події таємно посилювати українське військо буде дорівнювати розписом у своїй слабкості з боку країн-партнерів.

Зауважимо, що сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що альянс мобілізує додаткову допомогу, особливо щодо ППО. НАТО також збирається надати додаткові системи для захисту від дронів

На кону стоїть репутація НАТО, то ж навіть попри відчутну розбіжність щодо подальших дій між різними членами альянсу, представники антипутінської коаліції мають показати, що здатні контролювати ситуацію.

Звісно ж, Путін, який по-своєму трактує історію, може думати, що ніхто й ніколи не почне світову війну через "якусь там" Польщу. Однак про безпосереднє втручання НАТО у бойові дії проти Росії після вибухів у Пшеводуві й насправді не йдеться. Натомість продемонструвати свою рішучість Захід цілком здатен.

Тим паче, що прецедент стався напередодні чергового "Рамштайну". То ж показово передати Україні додаткові види озброєння разом із насправді агресивною риторикою щодо дій Росії було б ледве не найкращим рішенням для цивілізованих країн.

Для безпеки Польщі та інших сусідніх держав наші партнери мали б прийняти рішення про прикриття хоча б частини неба над Заходом України за допомогою ППО країн-НАТО.

До речі НАТО посилить систему ППО на східному фланзі після падіння ракети у Польщі

Росія на подібне ніяк не відреагує, окрім порції виття на болотах, а до боєзіткнень між солдатами альянсу та ординцями Путіна подібні дії ніяк не призведуть. Натомість союзники американців і надалі будуть впевненими у тому, що головні принципи НАТО залишаються непохитними.

Крім того, у випадку реального закриття небо силами сусідніх країн атаки на нашу інфраструктуру щонайменше на Львівщині, Волині, Івано-Франківську та Закарпатті магічним чином зійдуть нанівець.