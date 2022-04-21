Россия срочно ищет, кто сделает ей новые "калибры"

Отвечал на один вопрос СМИ и пошел смотреть на комплектующие ракеты "Калибр" – это российско-советская крылатая ракета, такой себе ответ американским "Томагавкам", который ставится на все новые проекты российского флота.

Именно этими ракетами из Крыма спокойно обстреливают Украину. Из Крыма вообще дешевле всего, потому что очень близко – можно даже разработать специальную "крымскую" версию "Калибра", чтобы далеко не летело.

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Сердце Кощея

В городе Рыбинск Ярославской области есть завод "ОДК-Сатурн", на котором производят двигатели для ракет "Калибр". И вот вдруг этот завод начинает искать до 500 новых работников – ищут как инженеров, так и обычных рабочих.

Какие еще двигатели, несмотря на санкции, будет так живо производить этот завод? Для самолетов? Для стиральных машин?

Или в "Калибр", информацию, о которой даже не найти на сайте компании, но о чем пишут все местные СМИ.

Новые легитимные цели для украинцев и побратимов из НАТО / Скриншоты

"Калибры" стоят на следующих кораблях ЧФ России:

3 фрегата проекта 11356 (известный нам "Адмирал Эссен")

4 малых ракетных корабля проекта 21631 (один из них застрял в Средиземном море)

3 малых ракетных корабля проекта 22800

подводные лодки типа "Варшавянка"

3 патрульных корабля проекта 22160 (тот же "Василий Быков" – вот тут я больше всего удивился, но оказывается, что там есть съемный ракетный модуль и на него могут ставить ракетные установки для "Калибров")

Фактически весь ЧФ РФ за несколько лет переработали на плавучие ракетные установки для "Калибров", которые могут кратчайшим способом стрелять по Украине. Наверное, так и было задумано.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: