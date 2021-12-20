Россия срочно потребовала ответ США относительно "договора" о НАТО

Россия настаивает, чтобы Североатлантический альянс исключил возможность присоединения Украины. Более того, Кремль хочет, чтобы такой ответ дали срочно.

Об этом информируют "РИА Новости". Требования Москвы озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Москва хочет услышать от США немедленный ответ

Рябков убежден, что Вашингтон будет всячески откладывать ответ. В Москве, мол, готовы к немедленным переговорам.

Я думаю, они попытаются перевести все это в вялый процесс, а нам это нужно срочно, поскольку ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению,

– уверен Рябков.

Не обошлось и без шантажа: заместитель Лаврова подчеркнул, что еще не решено, откажется ли Москва от моратория на ракеты средней и малой дальности в Европе. Мол, все будет зависеть от того, примут ли США и НАТО предложения касаемо гарантий безопасности.

Россия пригрозила военным ответом

Отметим, что глава российской делегации на венских переговорах по безопасности и контролю над вооружением Константин Гаврилов в очередной раз пригрозил Западу. Гаврилов сообщил, что в случае "наступления НАТО" Москва может пойти на военный ответ.

Больше здесь Россия пригрозила военным ответом, если НАТО будет "продолжать наступать"

Что известно о требованиях России по отношению к НАТО:

Российский МИД обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Государство-агрессор требует от НАТО обязательств не принимать Украину в Альянс.

Москва якобы хочет закрепить договоренность мирно урегулировать все разногласия и воздерживаться от применения силы.

В Кремле предлагают НАТО отозвать решение 2008 года.

Об ультиматуме Путина к НАТО смотрите в "Теории заговора":