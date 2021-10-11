Россия и США обсудят возобновление консультаций по Донбассу, – СМИ

Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее этот формат свернули в конце каденции американского президента Дональда Трампа.

Вопрос о возобновлении переговоров будут поднимать во время встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд в Москве.

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На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины,

– пишут росСМІ.

Консультации продолжались до 2019

Консультации в формате Россия – США по урегулированию ситуации на Донбассе продолжались до 2019 года.

Тогда российскую сторону представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а представителем США выступал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Однако этот формат переговоров свернули в конце каденции Дональда Трампа – 45 американского президента.

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