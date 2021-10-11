Россия и США обсудят возобновление консультаций по Донбассу, – СМИ

11 октября 2021 , 16:33
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Источник:

"Интерфакс"

Россия и США могут возобновить двусторонние консультации по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее этот формат свернули в конце каденции американского президента Дональда Трампа.

Вопрос о возобновлении переговоров будут поднимать во время встречи с заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд в Москве.

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На полях трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины,
– пишут росСМІ.

Консультации продолжались до 2019

  • Консультации в формате Россия – США по урегулированию ситуации на Донбассе продолжались до 2019 года.
  • Тогда российскую сторону представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а представителем США выступал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
  • Однако этот формат переговоров свернули в конце каденции Дональда Трампа – 45 американского президента.

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Ситуация на Донбассе: что известно

  • В течение суток, 10 октября, оккупанты 10 раз нарушили перемирие, дважды применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
  • Огонь открывали в сторону Мирного, Причепиловки, Новотошковского, Попасной. В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
  • К счастью, украинские военнослужащие не пострадали. На провокации врага бойцы Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.
Автор: Олег Васьків