Россия стала слишком зависимой от своих союзников: это может очень неприятно обернуться для Кремля

Россия становится все более зависимой от других стран. В иранских "Шахедах" и модулях УМПК начали появляться китайские компоненты. На фронте участилось использование северокорейских САУ и боеприпасов. И даже "современные" российские ракеты содержат западные компоненты, поставляемые через третьи страны.

С каждым месяцем Россия набивает все большую "Ахиллесову пяту", против которой есть методы противодействия. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что необходимо бить по производственным мощностям, ведь почти вся крупноузловая сборка происходит на российской территории.

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В каком российском оружии начали появляться китайские детали

Храпчинский рассказал, что Россия использует китайские сервоприводы в модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб. Это как раз свидетельствует о проблемах в российских производственных мощностях.

В иранских "Шахедах" появляется все больше китайских деталей. То есть Россия начинает зависеть от Китая на многих направлениях,

– добавил он.

Если даже говорить о "современных" российских ракетах, они сделаны из большого количества западных компонентов. Конечно, некоторые комплектующие россияне выдают за свои. К примеру, процессор KOMDIV-64, название которого они просто перерисовали.

Примерно с 2010 года Россия использовала западные компоненты, но рассказывала, что это якобы ее разработки,

– отметил эксперт по авиации.

Какие страны помогают России получать западные компоненты

Россия имеет ограниченное количество интеллектуальных возможностей для производства оружия. Страна-агрессор существенно зависима от других стран: на Украину все чаще летят северокорейские ракеты, и даже САУ и артиллерийские снаряды оккупантам доставляют из КНДР.

Количество западных и китайских компонентов с каждым годом растет – это "Ахиллесова пята". И противодействие против нее есть – средства поражения непосредственно по заводам, производственных мощностях России,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Поскольку крупноузловая сборка модулей УМПК и "Шахедов" или создание дронов-имитаторов происходит на российской территории из китайских или западных компонентов, которые враг получает через третьи страны.

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Тот же Казахстан активно помогает россиянам получать элементы Rohde & Schwarz для постановки средств радиоэлектронной борьбы. Беларусь в свое время активно закупала микросхемы для дальнейшей передачи России. Стоит также вспомнить расследование "Схем", когда Балтийские страны поставляли комплектующие для самолетов Sukhoi Superjet.

"Пока Запад вводит санкции против теневого флота, Украина бьет по портам, где находится теневой флот. Поэтому самым действенным с нашей стороны будет именно поражение производственных мощностей, любых попыток России что-то делать", – констатировал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ.