Россия стирает в пепел собственные села: шокирующие кадры из села Дарьино в Курской области

Месяц продолжаются контрнаступательные попытки россиян на Курщине. Село Дарьино оказалось на пути российских "освободителей", поэтому было сравнено с землей.

Кадры из Дарьино демонстрируют, что тактика "выжженной земли" – это традиция российских захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ударную группу "Черный Лебедь" 225 ОШБ.

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Как россияне уничтожают собственные села в Курской области

Ударная группа "Черный Лебедь" 225 ОШБ показала кадры из села Дарьино в Курской области. Там россияне пытались контрнаступать.

Жестокость россиян по отношению к собственным поражает. На видео, предоставленном украинскими защитниками, видно, что населенный пункт буквально исчез. На горизонте не видно ни одного уцелевшего дома, сарая, авто, автобусной остановки. Россияне оставили после себя лишь руины и пепел.

Посмотрите, так выглядит Дарьино, что на Курщине, после месяца наступления россиян. Если раньше мы думали, что тактика "выжженной земли" применяется где-то в Сирии или в Украине, то сейчас видим, что даже свое для них не имеет значения. Земля – для ресурсов, люди – чтобы добывать те ресурсы, а строить и развивать никому не интересно. Варвары,

– отметили в бригаде.

Россия уничтожили собственное Дарьино в Курской области: смотрите видео