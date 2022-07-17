В британской разведке объяснили, почему россия стягивает свои силы на временно оккупированный Юг

россия начала стягивать свои силы на временно оккупированные территории Юга Украины. Речь идет об укреплении оборонных позиций захватчиков между Мариуполем и Запорожской областью, а также в Херсонской области.

В разведке Великобритании объяснили, что такие действия россиян вызваны целым рядом факторов. В частности, на это оказали непосредственное влияние недавние успехи Вооруженных Сил Украины в направлении вытеснения оккупантов из региона.

Читайте также К чему приведет прекращение "оперативной паузы" россии: в ISW назвали ключевые угрозы

Командование россиян серьезно воспринимает контрнаступление ВСУ на Юге

Британская разведка отметила, что Россия действительно укрепляет свои оборонные позиции на временно оккупированных территориях Юга Украины. Речь идет, в частности, о перемещении живой силы, техники и складов захватчиков между Мариуполем и занятыми населенными пунктами Запорожской области, а еще в Херсонской области. Отмечается, что меры безопасности оккупанты также усиливают в Мелитополе.

Вооруженные Силы Украины оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области уже больше месяца, а недавние политические заявления Владимира Зеленского и остальных украинских чиновников сигнализируют об осуществлении вскоре наступательных операций, направленных на вытеснение российских сил из районов, которые они контролируют на данный момент.

Обратите внимание В минобороны россии цинично "анонсировали" новые удары по Украине: какие города – под угрозой

Действия россиян, вероятно, являются реакцией на:

ожидаемые украинские контрнаступательные действия,

требования министра обороны россии сергея шойгу, выдвинутые во время его недавнего приезда на Донбасс,

а также на удары ВСУ по командным пунктам, цепочкам материально-технического обеспечения и скоплениям российских войск.

Учитывая давление на российскую живую силу, укрепление позиций на Юге в то время, когда борьба за Донбасс все еще продолжается, предположительно, указывает на серьезность того, как российское командование воспринимает угрозу потерь своих позиций в южных регионах Украины, подчеркнули в разведке Великобритании.

Напомним, что по состоянию на утро 17 июля Вооруженные Силы Украины за время полномасштабной войны уже ликвидировали около 38 300 российских захватчиков. При этом наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Вас может заинтересовать – бывшего начальника СБУ в Крыму задержали за измену: смотрите видео