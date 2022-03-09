Россия стягивает войска, нельзя расслабляться, – Терехов о ситуации в Харькове

Мэр Харькова призвал жителей города не расслабляться. Оккупанты продолжают стягивать войска. Впрочем, украинская армия – в полной боеготовности!

Об этом городской голова Харькова Игорь Терехов заявил в эфире Суспільного, передает 24 канал.

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Он призвал жителей Харькова не расслабляться. Враг еще опасен, но украинская армия готова давать отпор.

Харьков не может расслабляться, силы РФ перегруппируются, наша армия в полной боеготовности, стягиваются еще российские войска, – отметил Терехов.

Добавим, российские оккупанты ежедневно продолжают сбрасывать бомбы на Харьков. Недавно они полностью разрушили здание детской музыкальной школы, а также повредили помещение местного онкоцентра.

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