Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил об увеличении количества тактических групп ракетных войск оккупантов в приграничных с Украиной регионах России. Об этом он сказал на брифинге 15 июня.

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Какие области оказались в зоне риска

Громов подтвердил, что в Брянской области появился дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Из-за того, что Россия наращивает войска на территории Украины, появилась угроза нанесения ракетных ударов по нашей территории. Речь идет об использовании врагом ракет типа Х-35.

Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей,

– объяснил он.

По словам Громова, российские оккупанты сосредоточились на связанных с логистикой целях. Кроме этого враг может нанести удары по промышленным объектам. Также под угрозой удара оказались объекты, отвечающие за поставки нефти и газа.

Что собой представляет российский "Бал"

Это береговой мобильный ракетный комплекс. Он предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, а также защиты военно-морских баз и других береговых объектов и инфраструктуры побережья от вероятной высадки десанта.

"Бал" оснащен противокорабельными ракетами Х-35 и Х-35У. Россияне их модернизировали и увеличили дальность с 260 до 500 километров. Этот комплекс имеет на вооружении 11-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада войск Черноморского флота России.

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