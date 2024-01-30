По всей России масштабный сбой интернета: исчез доступ к "Вконтакте", "Яндекс" и другим сайтам

Во вторник вечером россияне столкнулись с широкомасштабным сбоем в работе Интернета по всей стране. Отключение интернета, повлекшее за собой перебои в работе ряда сервисов. Российские профильные Telegram-каналы сообщают о "масштабной поломке" в доменной зоне RU.

Социальные сети переполненные жалобами пользователи сообщают о трудностях с доступом к таким известным сайтам как "Яндекс" и "Вконтакте", информирует 24 Канал. Кроме того, пользователи сталкиваются с проблемами в работе различных приложений в частности "Тинькофф" "Авито" и "Уайлдберрис".

Смотрите также Китайские хакеры нацелились на критическую инфраструктуру США

Масштабный сбой

Влияние отключения похоже выходит за пределы России поскольку многие сайты в домене .ru как сообщается недоступны в Европе. Считается, что причиной перебоев является сбой в работе DNSSEC (расширение системы безопасности доменных имен) в зоне RU.

DNSSEC Это набор расширений, предназначенных для повышения безопасности и целостности данных в системе доменных имен (DNS).

Координационный центр доменов .ru и .рф подтвердил сбой в инфраструктуре DNSSEC. Там обещают все быстро починить, но насчет этого заявления есть серьезные сомнения. Ряд российский операторов уже заявили, что фиксируют масштабные снижения объемов трафика.

Можно только представить, какие последствия и убытки понесет российский бизнес из-за этого сбоя.

В чем причина

Это отключение последовало за предварительными заявлениями российских властей о планах перевести всех пользователей Интернета в стране на национальный DNS-сервер. Предполагают, что перебои в работе могут быть связаны с этим переходом, однако пока точные причины неизвестны.

Можно только представить какие последствия и убытки терпит российский бизнес из-за этого сбоя.

К теме Страх украинских дронов: в России массово по ночам выключают интернет

Если россиян таки переведут на национальный DNS-сервер, то нет никакой гарантии, что он будет приводить браузеры пользователей именно к тем сайтам, которые они вводят в строке адреса. Кроме того, будут фиксироваться и передаваться данные с IP-адресами пользователей.

Если все подытожить, то это очередной шаг российского диктаторского режима на пути к полному контролю Интернета в стране и действий пользователей.