Соціальні мережі переповнені скаргами, користувачі повідомляють про труднощі з доступом до таких відомих сайтів, як "Яндекс" і "Вконтакте", інформує 24 Канал. Крім того, користувачі стикаються з проблемами в роботі різних застосунків, зокрема "Тінькофф", "Авіто" та "Вайлдберріс".

Дивіться також Китайські хакери націлились на критичну інфраструктуру США

Масштабний збій

Вплив відключення, схоже, виходить за межі Росії, оскільки багато сайтів в домені .ru, як повідомляється, недоступні в Європі. Вважається, що причиною перебоїв є збій у роботі DNSSEC (розширення системи безпеки доменних імен) у зоні RU.

DNSSEC Це набір розширень, призначених для підвищення безпеки і цілісності даних в системі доменних імен (DNS).

Координаційний центр доменів .ru і .рф підтвердив збій в інфраструктурі DNSSEC. Там обіцяють все швидко полагодити, але щодо цієї заяви є серйозні сумніви. Низка російський операторів вже заявили, що фіксують масштабні зниження об'ємів трафіку.

Можна лише уявити, яких наслідків та збитків зазнає російський бізнес через цей збій.

В чому причина

Це відключення послідувало за попередніми заявами російської влади про плани перевести всіх користувачів Інтернету в країні на національний DNS-сервер. Припускають, що перебої в роботі можуть бути пов'язані з цим переходом, однак наразі точні причини невідомі.

До теми Страх українських дронів: у Росії масово ночами вимикають інтернет

Якщо росіян таки переведуть на національний DNS-сервер, то немає жодної гарантії, що він приводитиме браузери користувачів саме до тих сайтів, які вони вводять в рядку адреси. Крім того, фіксуватимуться й передаватимуться дані з IP-адресами користувачів.

Якщо все підсумувати, то це черговий крок російського диктаторського режиму на шляху до повного контролю Інтернету в країні та дій користувачів.