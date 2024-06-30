Россия хочет расколоть ЕС и НАТО, – министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Россия продолжает противостояние с Евросоюзом и НАТО. Поэтому главная цель Альянса – не допустить войны в Европе.

Пол Йонсон в интервью заявил, что нападение России на НАТО не является неизбежным. В то же время Кремль и дальше имеет целью разделить союзников по НАТО и в ЕС.

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Цель НАТО – предотвратить войну в Европе

По мнению Йонсона Путин "готов идти на большие политические и военные риски" и "имеет большие амбиции по реорганизации своих вооруженных сил". Чтобы с этим бороться, Альянс должен сосредоточиться на вопросах обороны.

Лучшее, что мы можем сделать для сохранения мира в Европе, – это сделать НАТО сильным и сосредоточиться на сдерживании и обороне,

– сказал шведский министр.

Он отметил, что цель НАТО заключается не в победе в возможной войне в Европе, а в том, чтобы предотвратить ее. И по мнению Йонсона, Путин уже осознает, что проиграл эту войну.

"Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО", – подытожил шведский министр.