Россия мечтает о полном контроле оккупированных территорий Украины: в ISW объяснили цели Кремля

Прессекретарь Путина Дмитрий Песков дал очень неоднозначный ответ о планах Кремля по оккупации Украины. Он заявил, что Россия стремится контролировать территории, указанные в ее конституции,

Однако россияне не оставляют попыток оккупировать, например, территорию на Купянском направлении. Это прямо противоречит словам Пескова и доказывает, что Россия стремится захватить больше украинских земель.

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Россияне хотят оккупировать всю Украину

Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью журналистам The New York Times. Там он отрицает тезис, что Россия стремится контролировать всю Украину. Он сказал, что Россия стремится оккупировать только те территории, указанные в ее конституции.

Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас записали в нашу конституцию как нашу,

– сказал Песков.

Оккупанты в 2022 году незаконно провели "референдум" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, после чего Россия объявила их своими территориями. Однако около 16 тысяч квадратных километров этих земель находится под контролем украинских войск. Россияне провели "референдум" только на оккупированной части областей, однако заявили, что "имеют право" на всю их территорию.

Россияне провели "референдумы" об оккупации части Украины 23-27 сентября 2022 года. В Херсонской области они нарисовали 87% "поддержки", в Запорожской – 93%, в Луганской – более 98% и Донецкой – более 99%. Кроме того, еще в 2014 году Россия оккупировала Крым и назвала его "собственной территорией".

Однако россияне активно продолжают атаковать и удерживать позиции и на других территориях, которые они не "вносили в конституцию" – в Николаевской и Харьковской областях. Заявление Пескова предполагает, что Россия должна отступить от этих земель, ведь они не проводили там "референдум". Однако оккупанты наоборот активизировали наступление на Купянск, что в Харьковской области.

Как минимум, Кремль стремится продолжать войну против Украины до полной оккупации 4 областей, где они провели "референдумы". Однако Москва до сих пор держит в уме максималистические цели по захвату всей территории Украины и установлению там своего правительства.

Кроме того, в том же интервью Песков заявил, что предстоящие выборы – это "дорогая демократия", а Путин наберет 90% голосов. Впоследствии пресс-секретарь заявил, что имел в виду другое – Путин имеет безусловную поддержку населения и почти точно выигрывает выборы. Выборы в России планируется провести в марте 2023 года.

Освобождение оккупированных территорий