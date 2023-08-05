Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Также он проанализировал перспективы продвижения ВСУ к середине осени.

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Крым под огневым контролем ВСУ

Украинские силы обороны бросили мощный вызов российскому флоту. На днях было попадания в десантный корабль Оленегорский горняк, а ночью 5 августа надводный беспилотник атаковал в российский танкер SIG. Ответственность за попадание взяли на себя Служба безопасности Украины и Военно-Морские Силы.

Также вчера была зафиксирована мощная атака на Керченский мост, который впоследствии перекрыли.

Полковник запаса заметил, что удар по судну был нанесен очень продуманно так, чтобы не вылилось горючее в море. Однако все же оно было выведено из строя, повреждено машинное отделение.

Огневой контроль над Крымом есть, как только мы начали работать по Крымскому мосту. Но огневого контроля недостаточно силами средствами, которые мы имеем,

– заметил Свитан.

Если бы Украина имела на вооружении тысячи дальнобойных ракет, можно было бы говорить о полном контроле над полуостровом, а сейчас происходят точечные удары. Но и они доставляют много проблем россиянам, однако не перекрывают полностью движение по Крыму.

Сейчас у Украины, вероятно, есть десятки ракет Storm Shadow, а в Крыму расположено около 150 военных объектов оккупанта.

Полный анализ боевых действий от Романа Свитана: смотреть видео

ВСУ двигаются на Юге

По сообщениям Министерства обороны Украины, на Юге ВСУ прорвали кое-где первую линию обороны врага. Полковник запаса предположил, что к сезону осенних дождей украинские защитники уже пройдут до Азовского побережья.

В настоящее время Вооруженные силы Украины местами прошли минные поля россиян, дальше прогрызать оборону будет несколько проще. Следующим этапом станет разрушение инженерных сооружений, которые россияне строили в течение долгого времени. В настоящее время готовится плацдарм для прохода основных сил, считает военный аналитик.

Украине необходимо ядерное оружие

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что ядерное оружие, которое Украина в свое время отдала, ей будет трудно изготавливать заново. Но существует реальный вариант получить по принципу НАТО ядерное вооружение от другой ядерной страны.

Свитан убежден, что именно НАТО может стать для Украины надежной защитой ввиду программ ядерного обмена.

Заметим, что у НАТО только 3 страны имеют свое ядерное оружие: США, Франция и Великобритания. В то же время еще 5 стран получили ядерное оружие через программу обмена с США.

Нам нужно к этому стремиться. При вступлении в НАТО нам следует подавать заявку на вступление в эту программу и получить ядерное оружие себе на площадки. Восстановить свой ядерный статус и тогда можно будет говорить о гарантиях безопасности,

– подчеркнул военный эксперт.

Ведь пока у Украины нет ядерного оружия и носителей, о полной безопасности говорить нельзя.