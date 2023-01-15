На фоне новой ракетной атаки Россия к смешному упорно стремится выставить агрессором Украину, – ISW

Российские захватчики 14 января нанесли очередную массированную атаку по Украине. Это первый масштабный обстрел в 2023 году.

14 января оккупанты нанесли две волны ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. В частности, захватчики выпустили ракеты по Киеву, Харькову, Одессе, Кривому Рогу, Днепру, Виннице и Львовской области.

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Российские террористы нанесли удар по Днепру

Российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Известно о 14 погибших. Самой маленькой из жертв девочке – 15 лет. Что касается раненых, то сейчас известно о 73 людях. Из них 14 – дети.

Большинство травмированных получают медицинскую помощь в больницах. К сожалению, количество погибших в результате атаки может возрасти.

ВСУ сбили 25 российских ракет из 38, которые оккупанты запустили по Украине. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат пояснил, что ракеты С-300 и С-400, выпущенные из Беларуси, могут поразить Киев менее чем за две минуты. По его словам, Украина может эффективно предотвратить эти удары, лишь уничтожив российские комплексы С-300 украинскими системами большого действия.

Игнатий добавил, что российские войска ранее использовали эти модифицированные системы для целей по украинской инфраструктуре в Харьковской и Николаевской областях.

Российская пропаганда обвиняет Украину

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль продолжает врать о том, что Украина представляет собой экзистенциальную угрозу для России, чтобы отклонить украинские предложения по мирному саммиту и сохранить исходные максималистские цели Путина.

Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя отреагировал на предложения Украины по проведению мирного саммита, где представил наше государство как агрессора. Мол, Киев "планировал напасть на Москву".

Небензя заявил, что война России в Украине прекратится только тогда, когда угроза для России перестанет выходить с территории Украины и когда прекратится дискриминация русскоязычного населения в Украине.

Россия снова говорит о переговорах

Аналитики отмечают, что заявления Кремля о дискриминации русскоязычных в Украине являются длительной информационной операцией, направленной на оправдание вторжения России в Украину. Небензя повторил нарратив Кремля о том, что отказ Украины признать незаконную аннексию Россией оккупированных украинских территорий и отношения с Западом угрожают России, и утверждал, что украинские связи с Западом (а не вторжение и оккупация Россией Украины) подрывают суверенитет и культурную идентичность.

Небензя утверждал, что Украина не заинтересована в переговорах и является не более чем военизированной компанией НАТО – оба давних утверждения о том, что Кремль намерен делегитимизировать Украину как независимого актера и переложить ответственность за переговоры на западных чиновников.

Небензя утверждал, что если Кремль не сможет добиться своих максималистских целей путем переговоров, он достигнет их военным путем. Речь Небензи еще раз демонстрирует, что Кремль не отказался от своих максималистских целей в Украине, фальшивых оправданий неспровоцированной захватнической войны и постарается заставить Запад идти на переговоры через главу Украины.

Вспомнили и о церкви

Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы как моральное оправдание своего отказа вести переговоры с Украиной, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины. В своем обращении Небензя заявил, что "режим Зеленского" является "авторитарной диктатурой", стремящейся "уничтожить каноническую церковь в Украине - Украинскую Православную Церковь".

Небензя утверждал, что такая "авторитарная диктатура" является основным препятствием для мирных переговоров и попросил созвать специальное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения предполагаемых государственных преследований УПЦ МП.

Эксперты ISW уверяют, что украинские чиновники не преследуют религиозную свободу или УПЦ. Однако российские официальные лица намеренно искажают попытки Украины преследовать связанные с Кремлем элементы УПЦ МП как преследование Украинской Православной Церкви.

Отметим, что Украинская Православная Церковь является независимой структурой, продолжающей действовать в Украине, тогда как УПЦ МП является несамостоятельным подчиненным отделением контролируемой Кремлем Русской Православной Церкви, которая финансово и риторически поддерживает войну России в Украине.