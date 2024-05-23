В России массово строят фильтрационные лагеря под видом детских пионерских

В Поволжье России начато масштабное строительство, которое официально позиционируется как создание детских пионерских лагерей. Однако на самом деле это быстровозводимые модульные домики, больше напоминающие бараки.

На самом деле эти лагеря будут служить фильтрационными зонами для проверки граждан на лояльность к оккупационной власти. Известно, что они будут вмещать сотни людей.

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Россия усиливает фильтрационные меры

Кремль строит систему фильтрационных лагерей с начала своей оккупации Украины, используя их для создания базы данных жителей оккупированных территорий. Через эти лагеря проходят люди, которых проверяют на лояльность к российской власти.

Под видом детских пионерских лагерей, новые сооружения в Поволжье могут служить продолжением этой практики.

В последнее время на временно оккупированных территориях Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки происходят на юге Украины, где такие меры приобрели масштабный характер.

Россия создавала фильтрационные лагеря еще до полномасштабного вторжения

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан заявила, что удалось выявить не менее 18 фильтрационных лагерей. Кремль, вероятно, подготовил их еще до полномасштабного вторжения в Украину. По ее словам, эти лагеря расположены в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в некоторых частях Украины и России.

Люди, которые прошли через эти лагеря и смогли выехать из России, рассказывали о жестоких допросах, избиения, пытки и исчезновения людей, подозреваемых в связях с ВСУ. После прохождения фильтрационных процедур украинцев направляют в разные города по всей России, в частности, в регионы вблизи Китая и Японии.

Кортни Остриан назвала процесс фильтрации "сталинским" и отметила, что это является последним примером долгой российской истории использования массовых депортаций и депопуляций для подчинения и контроля населения.