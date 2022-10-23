Жалкая пародия, – Мусиенко сказал, что могут означать заявления Пригожина о "линии Вагнера"

Оккупанты боятся наступления ВСУ и создают так называемую "линию Вагнера". Она построена по принципу Атлантического вала, созданного по приказу Гитлера на Западе Германии, но является лишь пародией.

Так, Атлантический вал предусматривал построение подобных железобетонных конусов, но в разы больших. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россияне вдохновляются нацистами

То, что мы сейчас видим, это, конечно, жалкая пародия. Они очевидно увидели картинку того, что делал Гитлер – вдохновляются многим у нацистов,

– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что возведенная россиянами линия обороны не сможет остановить или сдержать контрнаступление украинских защитников. Так, есть два способа, как ВСУ могут ее преодолеть, в частности:

любую линию обороны можно обойти из других районов , в том числе и построенную россиянами;

, в том числе и построенную россиянами; такие рубежи полноценно не препятствуют контрнаступлению, поскольку можно отрабатывать по позициям дистанционно. После того как противник на этих позициях фактически обезврежен, заходят другие штурмовые группы и ликвидируют остатки врага. А дальше бульдозеры или инженерные автомобили расчищают плацдарм для прохождения военной техники.

Мусиенко прокомментировал строительство россиянами "линии Вагнера": смотрите видео

Оккупанты делают бурную деятельность

Это (построение "линии Вагнера" – 24 канал) такая пропагандистская акция на фоне поражений российских войск на Харьковщине и дальнейшего продвижения украинских войск на линию Сватово – Кременная,

– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его мнению, это попытки продемонстрировать российскому потребителю, что оккупанты якобы что-то делают. Так, российские пропагандисты пытаются создать картинку, что эта линия обороны что-то вроде полосы фортификационных сооружений Мажино, Маннергейма, или Атлантический вал. Впрочем, "линия Вагнера" не будет иметь серьезного сдерживающего эффекта.

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