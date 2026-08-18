Тысячи новых дронов: Россия может готовить массированные удары по Западу Украины, – ISW

Российские войска активно развивают инфраструктуру для запуска дальнобойных беспилотников вблизи границ с Украиной и Беларусью. Масштабы новых пусковых площадок свидетельствуют о подготовке врага к усилению массированных воздушных атак.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Какую угрозу могут представлять новые дроны?

Главной мишенью для модернизированных реактивных дронов могут стать западные регионы нашей страны.

Эксперты говорят, что вдоль украинской и белорусской границ Россия уже оборудовала 59 новых пусковых рельсов. Они размещены на 10 различных военных базах.

Стоит отметить, что вместимость каждой такой базы превышает 1000 беспилотных летательных аппаратов. Американские эксперты убеждены, что подобные шаги являются прямым признаком подготовки к более интенсивным обстрелам украинской территории. Кроме того, в перспективе эти мощности могут быть использованы для атак на государства-члены НАТО.

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Особое внимание в ISW уделяют техническим параметрам возведенных конструкций. Около двух десятков новых пусковых рельсов отличаются значительной длиной, что свидетельствует об их назначении для запуска реактивных беспилотников типа "Герань-4" и "Герань-5".

Эти аппараты обладают значительной дальностью полета. Для модели "Герань-4" она составляет от 450 до 850 километров, тогда как "Герань-5" способна преодолевать расстояние от 950 до 1000 километров. Благодаря этому российская армия получает возможность запускать значительно большее количество дальнобойных аппаратов во время массированных волн террора.

Аналитики предполагают, что именно западные области Украины станут приоритетными целями для этих ударов. Ситуацию осложняет то, что новые дроны обладают более высокой скоростью и лучшей живучестью, а это создаст дополнительные трудности для украинских систем противовоздушной обороны.

Перенос пусковых объектов вглубь российской территории направлен на то, чтобы защитить инфраструктуру дронов от ответных ударов. Ранее Силы обороны Украины уже успешно уничтожали вражеские площадки недалеко от временно оккупированного Донецка, поэтому теперь агрессор пытается повысить их защищенность за счет расстояния.

Дополнительную угрозу представляют планы противника объединить новые пусковые базы с собственной спутниковой системой "Рассвет", которую называют российским аналогом сети Starlink. Такя интеграция позволит оккупантам наносить значительно более точные удары по украинской ПВО и другим тыловым объектам, атакуя одновременно с разных направлений.

Напомним, Россия разработала новый дрон для ударов по украинским линиям электропередач. По данным ГУР, беспилотник оснащен взрывным элементом, способным перерезать металл, и предназначен для поражения электроопор. В разведке также предупредили, что осенью и зимой Россия может продолжить атаки на украинские предприятия ВПК, военные объекты, логистику и гражданскую инфраструктуру. Особенно уязвимыми зимой останутся системы электроснабжения и отопления.