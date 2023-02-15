Россия строит новые траншеи вдоль дорог, ведущих в Крым: появились спутниковые фото
Источник:твиттер Брэди Африка
Российские оккупанты понимают, что рано или поздно ВСУ вернут под контроль Украины все оккупированные территории. Враг уже начал рыть новые траншеи вдоль дорог, ведущих в Крым.
Об этом рассказал аналитик Брэди Африк из Американского института предпринимательства.
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Он утверждает, что последние несколько недель военнослужащие российской армии строят укрепление вдоль шоссе между Чаплинкой на юге Херсона и Армянском в Крыму.
Последние сообщения о новых укреплениях позволяют предположить, что российские войска готовятся к возможному наступлению Украины в регионе.
Враг строит новые траншеи вдоль дорог, ведущих в Крым: смотрите видео
Когда ждать освобождения Крыма
Американский генерал Бен Ходжес уверен, что Украина сможет освободить Крым летом 2023 года. Прогноз Ходжеса совпадает с версией руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Военный эксперт Олег Жданов убежден, что именно Крым становится задачей №1.
Даже не Донбасс, а именно Крым. Ведь с освобождением Крыма все остальное теряет смысл, и вся оборона России просто упадет в один момент,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, оккупантам останется надеяться только на то, что они успеют скрыться с нашей территории. Но украинские военные постараются это предотвратить.