Россияне заявили, что смогли мобилизовать 3 тысячи крымчан согласно своим планам. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков. По его словам, они также рассказывают о большом количестве добровольцев, но подтверждения этой информации нет.

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Мобилизация уменьшила "обороты"

Он отметил, что не только на территории временно оккупированного Крыма, но и России мобилизация не прекращалась. Как отмечает Минобороны, она уменьшила "обороты" из-за того, что у россиян нет материальных и технических возможностей обеспечить новых мобилизованных. И это приводит к значительным потерям.

Чистиков также сообщил, что на территории полуострова представители ЧВК "Вагнер" посетили места лишения свободы, где пытались агитировать и вербовать в свою частную военную компанию.

"По информации некоторых источников, количество людей, которые были ими привлечены, составляет примерно 1000 человек", - подчеркнул он.

Россияне пытаются распространить влияние на молодежь Крыма

По его словам, оккупанты активно ведут работу среди молодежи и детей.

Они понимают, что молодежь активна и может поддержать Украину во время освобождения временно оккупированного Крыма. Поскольку акции сопротивления возникают у учебных заведений. А также при обнаружении протестующих выясняется, что это молодые люди. Поэтому россияне пытаются распространить свое влияние именно на указанную категорию людей,

– подчеркнул собеседник.

Он отметил, что именно этих людей они пытаются в дальнейшем привлечь к военным действиям.

Ситуация с мобилизацией в Крыму: смотрите видео

Срочников могут привлекать к военным действиям

"В настоящее время официально указывается на то, что срочники, которых за время оккупации Крыма есть 39 тысяч, не будут участвовать в так называемой специальной военной операции. А будут проходить службу (именно жители Крыма) на территории Южного военного округа", - рассказал заместитель постоянного представителя Президента Украины в Крыму.

Он пояснил, что вместе с тем после Нового года Южный военный округ расширил свою территорию, и было утверждено, что сейчас в нее входят Херсонская и Запорожская области. Фактически срочники могут быть вовлечены и в военные действия в этих областях.

"Кроме того, срочники после прохождения 2 лет службы имеют право заключать контракты. И уже контрактники имеют законные основания участвовать в так называемой специальной военной операции. Что также использует Россия", - подчеркнул Денис Чистиков.

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