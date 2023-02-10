Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, информирует 24 Канал. Он напомнил, что Буданов также высказывал тезис о том, что ВСУ смогут вернуть Крым уже летом 2023 года.

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По словам Жданова, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отмечает роль оккупированного полуострова в войне России против Украины.

Крым становится задачей номер 1. Даже не Донбасс, а именно Крым. Ведь с освобождением Крыма все остальное теряет смысл, и вся оборона России просто упадет в один момент,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, оккупантам останется надеяться только на то, что они успеют сбежать с нашей территории. Но украинские военные постараются это предотвратить.

Цель номер 1 для ВСУ

Жданов процитировал Бена Ходжеса, который считает, что ВСУ должны заняться Крымом всеми возможными средствами и начать разрушение логистики оккупантов на территории оккупированного полуострова.

В частности, нужно не только не допустить восстановления Керченского моста, а добить его до конца, чтобы остановить какое-либо движение по этому мосту. Это будет цель номер 1,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что нужно превратить Крым в настоящий полуостров. Речь идет о том, что после разрушения Крымского моста фактически единственный путь в Крым будет пролегать через территорию Украины.

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Крым станет ловушкой для россиян

Жданов заметил, что паромное сообщение с Россией можно не брать в расчет, поскольку оно не обеспечит такие объемы поставок, которые нужны оккупантам.

"Тем более по парому также можно нанести ракетный удар и остановить его функционирование на территории полуострова", – сказал военный эксперт.

Когда Крым будет отрезан фактически от всех путей снабжения, то, по словам Жданова, полуостров станет ловушкой для российских оккупантов.

Освобождение Крыма – ключ к завершению войны

Далее, по словам военного эксперта, украинские военные должны методично наносить удары по военным объектам врага на территории Крыма, в частности:

базам хранения,

воинским частям,

аэродромам,

системе российской ПВО.

Жданов отметил, что ВСУ смогут поражать объекты врага с привлечением западной авиации. Он добавил, что к лету у Украины будет достаточное количество самолетов, а также ракет малой и средней дальности.

А дальше можно заходить в Крым основными силами сухопутных войск. Это будет ключом к окончанию войны,

– подчеркнул Жданов.

Военный эксперт отметил, что после того, как мы освободим Крым, Донбасс уже не будет нужен России.

Ситуация в Крыму: коротко