Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, інформує 24 Канал. Він нагадав, що Буданов також висловлював тезу про те, що ЗСУ зможуть повернути Крим вже влітку 2023 року.

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За словами Жданова, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес наголошує на ролі окупованого півострова у війні Росії проти України.

Крим стає завданням номер 1. Навіть не Донбас, а саме Крим. Адже зі звільненням Криму все інше втрачає сенс, і вся оборона Росії просто впаде в один момент,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, окупантам залишиться сподіватися лише на те, що вони встигнуть втекти з нашої території. Але українські військові намагатимуться цьому запобігти.

Ціль номер 1 для ЗСУ

Жданов процитував Бена Ходжеса, який вважає, що ЗСУ мають взятися за Крим усіма можливими засобами та почати руйнування логістики окупантів на території окупованого півострова.

Зокрема, потрібно не лише не допустити відновлення Керченського мосту, а добити його до кінця, щоб зупинити будь-який рух цим мостом. Це буде ціль номер 1,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що потрібно перетворити Крим на справжній півострів. Йдеться про те, що після руйнування Кримського мосту фактично єдиний шлях до Криму пролягатиме через територію України.

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Крим стане пасткою для росіян

Жданов зауважив, що поромне сполучення з Росією можна не брати у розрахунок, оскільки воно не забезпечить такі обсяги постачання, які потрібні окупантам.

"Тим паче по порому також можна завдати ракетного удару і зупинити його функціонування на території півострова", – сказав військовий експерт.

Коли Крим буде відрізаний фактично від усіх шляхів постачання, то, за словами Жданова, півострів стане пасткою для російських окупантів.

Звільнення Криму – ключ до завершення війни

Далі, за словами військового експерта, українські військові мають методично завдавати ударів по військових об'єктах ворога на території Криму, зокрема по:

базах зберігання,

військових частинах,

аеродромах,

системі російської ППО.

Жданов зазначив, що ЗСУ зможуть вражати об'єкти ворога з залученням західної авіації. Він додав, що до літа в України буде достатня кількість літаків, а також ракет малої й середньої дальності.

А далі можна заходити в Крим основними силами сухопутних військ. Це буде ключем до закінчення війни,

– наголосив Жданов.

Військовий експерт зауважив, що після того, як ми звільнимо Крим, Донбас вже буде не потрібен Росії.

Ситуація в Криму: коротко