Россия тайно проводит мобилизацию, в частности на оккупированных территориях Украины, – разведка

Похоже, что у российских оккупантов исчерпываются силы. Они должны скрытно проводить так называемую мобилизацию.

Руководитель главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, где именно мобилизуют оккупантов. По его словам, это оккупированные Донбасс и Крым, передает 24 канал.

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Наступление захлебнулось, не хватает ресурсов и сил для продолжения. Сейчас подвозят новые подразделения со всей России. Проводят скрытую мобилизацию, зовут все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной Республики Крым,

– сказал Буданов.

Он утверждает, что Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов. Именно за их счет хотят восстановить боеспособность многих уничтоженных подразделений.

Оккупанты также перегруппировываются, усиливают войска на важных для России направлениях.

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