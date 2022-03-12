Очільник головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов розповів, де саме мобілізують окупантів. За його словами, це окуповані Донбас і Крим, передає 24 канал.

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Наступ захлинувся, не вистачає ресурсів та сил для продовження. Зараз підвозять нові підрозділи абсолютно з усієї Росії. Проводять приховану мобілізацію, кличуть все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованої Республіки Крим,

– сказав Буданов.

Він стверджує, що Росія перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів. Саме за їхній рахунок хочуть відновити боєздатність багатьох знищених підрозділів.

Окупанти також перегруповуються, посилюють війська на важливих для Росії напрямках.

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