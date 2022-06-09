Россия теперь зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной, – Госдеп

Россия может получать больше доходов от ископаемого топлива сейчас, чем незадолго до вторжения в Украину, поскольку глобальное повышение цен компенсирует влияние санкций.

Об этом на заседании сказал законодателям представитель США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. По его словам, он не может отрицать информацию, что Россия начала зарабатывать больше по продаже газа и нефти.

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Увеличение спроса

Глобальный рост спроса на нефть со стороны потребителей, вышедших из пандемии COVID-19, был гораздо больше, сильнее, чем кто-то мог ожидать,

– сказал Амос Хохштейн.

Продажа Китая и Индии и рост цен

В то же время, Россия смогла продать больше топлива другим покупателям, включая крупных потребителей энергоносителей Китая и Индии, предлагая его.

Хохштайн отметил, что хотя эти продажи Китая и Индии были дешевле по сравнению с поставками в другие страны, но рост цен на мировом рынке означает, что доход России, вероятно, мог увеличиться.

В мае Международное энергетическое агентство заявило, что доход России от нефти с начала года вырос на 50% до 20 млрд долларов в месяц, причем ЕС получает наибольшую часть этого экспорта. Запрет ЕС на российскую нефть, которая, как ожидается, вступит в силу в конце года, может сократить этот доход.

По оценкам аналитиков, закупки Индией российской нефти в мае были вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем и достигли рекордного уровня более 840 тысяч баррелей в сутки и, вероятно, снова возрастут в июне.

Санкции нужно усиливать

Хохштейн сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и сказал им, что Соединенные Штаты не могут запретить закупку нефти, поскольку не вводили вторичных санкций в отношении этих продаж. Хохштейн сказал, что он считает, что существует предел по поводу того, сколько нефти Индия будет покупать у России.

Отвечая на вопрос о его взгляде на введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, Хохштейн сказал, что важнейшим является сокращение доходов России, одновременно смягчая влияние роста цен на топливо в стране и на союзников.

Также Хохштейн высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов с российской нефтью.

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