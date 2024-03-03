Россия готова терять авиацию, - в ISW объяснили, чего вражеское государство хочет достичь

Россия теряет самолеты в полномасштабной войне против Украины. В частности, за последние две недели государство-агрессор потеряло 15 самолетов, среди которых и А-50.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска готовы рисковать дальнейшими потерями авиации ради успехов на Востоке Украины, вероятно, вдоль линии Авдеевка-Донецк. В то же время украинские силы 1 марта сбили один из истребителей, который собирался сбрасывать управляемые авиационные бомбы.

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"Самолетопад" продолжается

Позже командующий Военно-воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские войска пытались сбить еще два российских самолета Су-34 и один Су-35 и сбили один из самолетов Су-34. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские войска в течение последних шести дней не разворачивали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем после уничтожения такого самолета 23 февраля и намекнул, что отсутствие А-50 заставляет российские истребители Су-34 и Су-35 подлетать ближе к своим целям для нанесения ударов.

Предыдущие потери российских самолетов побудили российские силы временно уменьшить авиационную деятельность по всей Украине, но рост потерь российской авиации в Украине за последние недели еще не побудил российские силы значительно уменьшить тактическую авиационную деятельность,

– говорится в сводке.

По оценке ISW, российские силы временно установили ограниченное и локализованное преимущество в воздухе в течение последних дней захвата Авдеевки и пытаются его восстановить, чтобы поддержать тактическое наступление в направлении Авдеевки.

В то же время аналитики Института изучения войны отметили, что даже такие потери не являются значительными для России.

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