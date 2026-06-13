"К этому готовились войска НАТО": Украина совершила невозможное в Крыму

Украина постепенно отрезает Крым от логистической связи с Россией, что фактически лишает полуостров функции безопасного тыла для российских войск на юге. Кроме того, это уже сказалось на жизни гражданского населения.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пояснил 24 Каналу, что Украина в одиночку сделала то, к чему готовились все южные группировки НАТО.

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Почему удары по Крыму наносят удар по всей российской армии?

Война в Украине началась с аннексии Крыма, который россияне считают своим геостратегическим приобретением. Это дало им контроль над всей акваторией Черного моря, включая Румынию, где находится крупнейшая на сегодняшний день военная база. Кроме того, Крым должен был обеспечить блокирование всей территории Украины с моря.

Поэтому для Украины перекрытие логистики — самый сильный удар по главной тыловой базе. То есть все группировки войск противника с разных участков фронта, которые имели возможность отступить в Крым на ротацию, укомплектование или ремонт, лишатся такой возможности.

Мы видим, как удары по Феодосийской нефтебазе или другим меньшим нефтяным объектам, удары по аэродромам, системное уничтожение российской ПВО на полуострове нивелировало контроль над огромной акваторией Черного моря. Поэтому украинцы сделали невозможное. И теперь осталось лишь создать коллапс для экономики полуострова,

– сказал Кузан.

Для крымчан эти сложности уже начались, так как фиксируются перебои с топливом. А также это влияет на доставку различных продуктов и сказывается на мобильных ПВО, у которых нет бензина для того, чтобы эффективно патрулировать территорию полуострова.

Почему Крым является ключом к контролю над Черным морем: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в Крыму?

В результате серии точных ударов по мостам и транспортным узлам, в частности в районе Армянска, Ставок и Геническа, Украина фактически парализовала сухопутные пути сообщения с Крымом. Это вынудило врага изменить маршруты снабжения, что привело к уничтожению большой колонны с топливом и боеприпасами. Сейчас оккупанты лишились безопасных путей логистики, а украинские атаки на Мариуполь и Бердянск окончательно истощают способность врага перебрасывать ресурсы, изолируя российскую группировку на юге.