Россия теряет незаменимые Ту-95 и меняет тактику ударов по Киеву: интервью с Давидом Шарпом

Военный обозреватель Давид Шарп в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последствия потери российского бомбардировщика Ту-95 и изменение тактики ударов по Киеву. **Россия не в состоянии компенсировать потерю ни одного Ту-95, поскольку эти самолеты больше не производятся, и каждый уничтоженный самолет необратимо снижает потенциал стратегической авиации противника** (это эксклюзивное объяснение раскрывает истинный масштаб проблемы для российского ВПК, который не может восстановить утраченные платформы). Также эксперт оценил эффективность использования самолетов Super Tucano и комплексов NASAMS для противодействия новым угрозам.

Военный обозреватель Давид Шарп в эксклюзивном интервью для YouTube-канала 24 Канала проанализировал последствия потери Россией бомбардировщика Ту-95, изменение тактики ударов по Киеву и новые угрозы от реактивных беспилотников.

Шарп объяснил, почему каждый потерянный Ту-95 постепенно снижает потенциал российской стратегической авиации, действительно ли Россия отправляет "Шахеды" в бой практически с конвейера и какие самолеты и комплексы ПВО могут стать более эффективным ответом на реактивные дроны.

Что означает потеря Ту-95 для российской дальней авиации

В России разбился военный бомбардировщик Ту-95. Все члены экипажа погибли. Самолет принадлежал авиабазе "Украинка" в Амурской области, откуда он мог вылетать для нанесения ударов по Украине. Что означает потеря Ту-95 для российской дальней авиации и насколько сложно компенсировать такой самолет?

Сразу начнем с конца. Компенсировать потерю этого самолета они не могут, потому что Ту-95 больше не производятся. Есть определенное количество неактивных бортов, которые теоретически можно восстановить или использовать как доноров запчастей, чтобы поднять другие машины в воздух, но в целом их количество очень ограничено.

В свое время Украина нанесла очень существенный удар по возможностям российской стратегической авиации атаковать Украину крылатыми ракетами во время операции "Паутина". После этого остались считанные десятки таких самолетов. Точно неизвестно, сколько Ту-95 сейчас находятся в строю, но речь идет именно о считанных десятках.

Ту-160 – более новый стратегический бомбардировщик, который Россия в медленном темпе производит в новой модификации. С Ту-95 ситуация другая. Поэтому потерю каждого такого борта даже сложно оценить в деньгах: это советское производство, которое невозможно просто восстановить новой серией.

Ущерб здесь очень простой: из считанных десятков самолетов стало на один меньше. Это не означает, что уже следующий российский удар обязательно будет включать меньше крылатых ракет, потому что в вылетах участвуют далеко не все имеющиеся самолеты. Но возможности России постепенно тают с потерей каждого такого борта.

Гибель экипажа, на мой взгляд, еще более ощутимая потеря. Подготовленный экипаж – это много лет обучения и опыта, которые тоже невозможно быстро компенсировать.

В целом аварийность в российских Воздушно-космических силах очень высокая. В течение войны они потеряли немало самолетов именно в авариях, и это еще без учета случаев дружественного огня.

В то же время одна авария Ту-95 не способна резко переломить возможности российской дальней авиации. У России остается определенный парк таких машин и другие носители. Здесь важен накопительный эффект: каждая такая потеря – это минус одна боевая платформа, которую практически невозможно заменить.

Если бы Украине удалось повторить что-то вроде операции "Паутина", хотя такие вещи редко удается повторять по заказу, тогда уже можно было бы говорить о существенном дальнейшем снижении потенциала стратегической авиации России. Аварии же уменьшают его постепенно.

Почему Россия изменила тактику ударов по Киеву

Россия начала активнее применять реактивные беспилотники против Киева, в том числе в светлое время суток. Что стоит за этим изменением и какого преимущества Москва пытается добиться?

На мой взгляд, Киев в значительной степени уже фронтовой город. Здесь даже слово "прифронтовой" не совсем уместно, потому что в условиях применения дальнобойных средств вооружения тыл иногда сам оказывается на фронте, особенно если определенный тыловой город становится основной целью.

В этом случае нет сомнений, что Киев стал одной из главных целей противника. Россия пытается добиться сразу нескольких вещей и придерживается стратегии практически всеобщего террора.

Первая цель – добиться большей сговорчивости Украины на переговорах. Они считают, что такой инструмент особенно весом накануне зимы. Речь идет не только о прямом ущербе, но и о демонстрации того, что они могут попытаться сделать в течение ближайших месяцев, если Украина не пойдет на уступки или не будет иметь других козырей.

Второй уровень – максимальный экономический ущерб. Это не только расходы государственного бюджета после уничтожения какого-либо объекта. Это убытки обычных киевлян и украинцев, бизнеса, владельцев предприятий. Все это накапливается и в итоге означает, что ресурсов для ведения войны становится меньше.

Есть и эмоциональная составляющая. На мой взгляд, Путину и российскому руководству болезненны украинские удары последних месяцев и с медийной, и с экономической точки зрения. Им нужно демонстрировать собственной аудитории, что они якобы "отвечают" Украине.

То есть здесь есть три уровня: стратегический, экономический и эмоциональный. Киев для этого подходит как нельзя лучше с российской точки зрения, ведь это сердце Украины и самый населенный украинский мегаполис.

Есть еще сугубо военный момент. Россия использует окно возможностей, которое возникло из-за того, что оптимального ответа на реактивные беспилотники пока нет. Именно поэтому их применяют и днем, и ночью, пытаясь усилить психологический и изнуряющий эффект.

Один объект условно можно попытаться уничтожить ночью в течение двух часов. Но совсем другой эффект возникает, когда шум взрывов, попаданий и работа ПВО продолжаются практически круглосуточно. Этот фактор Россия тоже пытается использовать по максимуму.

Что означает запуск "Шахедов" почти сразу после производства

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что Россия практически не формирует запасов дронов, а отправляет их в атаки вскоре после производства. Что это может говорить о состоянии российских запасов и производства?

Такие выводы можно делать по различным разведывательным данным и косвенным признакам. Например, если на деталях или комплектующих сбитых дронов видят совсем свежие даты производства, это может свидетельствовать о том, что боеприпасы отправляются фактически прямо с конвейера.

Но здесь есть важное "но". Часть действительно могут сразу отправлять в бой, а другую, пусть и небольшую, оставлять в запасе. Если мы не видим сплошной последовательности серийных номеров, то полностью исключать наличие определенных запасов нельзя.

С одной стороны, если Россия расходует почти все, что производит, это можно считать положительным признаком. С другой – она уже производит достаточно много, чтобы наносить болезненный ущерб, и работает над дальнейшим расширением производства.

При этом реактивные дроны отнюдь не являются дешевым продуктом. Это значительные расходы, но если россияне считают это средство эффективным, они, скорее всего, продолжат наращивать производство.

Тогда у них появится выбор: использовать все сразу или формировать определенный запас, чтобы в определенный момент провести особенно массированную атаку. Поэтому информация об использовании дронов прямо с конвейера не должна вызывать лишнего оптимизма.

Очень важно найти средства противодействия. Причем это не только противовоздушная оборона, но и собственные ударные возможности как средство сдерживания.

Если бы Украина условно могла ежедневно запускать по России сотни реактивных дронов, которые не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, России пришлось бы каждый день расходовать огромное количество ракет ПВО. При таком темпе их довольно быстро начало бы не хватать.

А при менее благоприятном для России сценарии ряд крупных российских городов мог бы столкнуться с тем, с чем сегодня сталкивается Киев. Тогда, на мой взгляд, у Путина появилось бы значительно больше причин говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским о прекращении ударов по тыловым объектам.

Зачем реактивный "Шахед" может переходить в режим планирования

Появилась информация, что иногда реактивный "Шахед" перед атакой выключает двигатель и продолжает полет в режиме планирования. Если это делается намеренно, какую тактическую задачу может решать такой маневр?

Я все же склонен считать, что речь идет о боеприпасе не супердорогом и не супертехнологичном, хотя определенные современные технические решения в нем, конечно, есть. Но я не считаю его настолько сложным средством поражения.

Выключение двигателя на последнем этапе полета технически возможно, однако, на мой взгляд, это довольно проблематичная и лишняя опция, которая только усложняет работу системы.

Главное, я не вижу очевидной причины, зачем это нужно. Если беспилотник на конечном этапе наводится не только по GPS, но и с помощью видеопоиска в режиме реального времени, то в районе цели он в любом случае замедляется.

Но для этого необязательно полностью выключать двигатель. Скорость можно уменьшать за счет снижения оборотов или изменения профиля полета. Так делают и значительно более технологически сложные средства поражения.

Поэтому, если не выяснится, что такое поведение повторяется во многих десятках случаев, я бы скорее предполагал случайное совпадение или технический сбой. Выключение двигателя – это дополнительная процедура, и пока я не вижу объяснения, зачем достигать нужного результата именно таким способом.

Насколько Super Tucano подходит для перехвата новых угроз

Военный журналист Андрей Цаплиенко писал, что у Украины уже давно мог появиться эффективный инструмент противодействия "Шахедам" – самолет A-29 Super Tucano. Насколько такой самолет подходит для украинских условий и будет ли он эффективен против реактивных дронов?

Против реактивных "Шахедов" и своеобразных неполноценных крылатых ракет нужны самолеты со значительно большим запасом скорости. Если цель летит уже не четыреста – пятьсот километров в час, а шестьсот – семьсот, более медленному самолету становится очень сложно выйти на перехват, и его эффективность резко падает.

В то же время использовать для таких задач не дорогие истребители F-16 или Mirage, а учебно-боевые самолеты, в частности реактивные, или в отдельных случаях скоростные поршневые машины – очень перспективная идея. Но желательно, чтобы такое средство было универсальным.

Покупать за большие деньги и содержать медленный самолет, который эффективен против обычного "Шахеда", но почти не способен догнать реактивный, – большой вопрос. Мы уже видели похожую проблему с другими узкоспециализированными средствами перехвата.

Гораздо важнее вся система. Учебно-боевой самолет должен работать по наведению с земли, а ключевыми становятся средства обнаружения и целеуказания. Дрон нужно увидеть как можно раньше, в идеале еще до пересечения границы, а затем благодаря сети радаров и сенсоров не терять его ни на секунду.

Тогда можно оптимально применять наземные или воздушные средства перехвата. Здесь могут использоваться и самолеты вроде Super Tucano, и реактивные учебно-боевые машины, адаптированные под такую задачу.

Уничтожать дроны и крылатые ракеты можно даже авиационной пушкой, но это частично рискованно, ведь самолету приходится очень близко сближаться с целью. В идеале нужны эффективные и недорогие ракеты класса "воздух – воздух", которые позволят работать с достаточной дистанции и после одного перехвата переходить к следующей цели.

Авиационная составляющая в любом случае может играть существенную роль. На мой взгляд, Украине нужны специально подобранные самолеты, способные оптимальным и относительно недорогим способом перехватывать как обычные, так и реактивные дроны.

Способен ли новый NASAMS существенно усилить украинскую ПВО

Украина получила новый зенитно-ракетный комплекс NASAMS вместе с пакетом ракет от США и Норвегии. Франция и Германия также передали дополнительные ракеты для усиления украинской ПВО. Насколько существенно это может помочь сейчас, когда масштабы российских воздушных атак растут?

NASAMS – это одно из лучших, почти лучшее, что есть в своем классе. Это комплекс мирового уровня, актуальный против практически всех средств воздушного нападения, кроме баллистических ракет.

Его можно использовать и ближе к линии фронта, например в засадах против вражеских самолетов. Но NASAMS не является комплексом большой дальности, поэтому самолет противника должен подойти достаточно близко, а такое происходит нечасто.

В тылу все зависит от того, какой конкретно район прикрывает батарея. Одна батарея – это не так много для такой большой страны, как Украина, где есть множество городов и важных объектов, которые Россия пытается атаковать.

Прикрыть все невозможно. Но там, где NASAMS развернут и персонал работает профессионально, беспилотники и даже крылатые ракеты могут быть сбиты с очень высокой вероятностью. Для NASAMS перехват реактивного дрона, который летит на достаточной высоте, сам по себе не является сложной задачей.

Проблема в другом: каждая ракета фактически на вес золота. Они дорогие, но даже это не главное – их просто не производят в гигантских количествах.

NASAMS может сбить много реактивных дронов, однако если расходовать дорогие и дефицитные ракеты на каждый такой беспилотник, запасы быстро сократятся. Это очень серьезная дилемма.

Такие ракеты приходится использовать тогда, когда особо важному объекту угрожает серьезная опасность и нет другой возможности его защитить.

Если бы NASAMS было очень много, а ракеты к ним были дешевыми и производились массово, можно было бы назвать этот комплекс панацеей от реактивных дронов. Но такой идеальной ситуации, к сожалению, нет. Поэтому NASAMS остается очень качественным средством ПВО, которое нужно использовать там, где его возможности наиболее необходимы.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

Интервью Давида Шарпа: смотрите видео