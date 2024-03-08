Россия теряет самолеты в войне с Украиной в 20 раз быстрее, чем может изготовить

Украинские военные сбивают самолеты российской армии в 20 раз быстрее, чем их способны производить в России.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

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Он отметил, что несмотря на то, что ситуация на поле боя остается статичной, украинским защитникам удается наносить тяжелые потери врагу.

"Частое уничтожение военных самолетов является значительным провалом для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия едва производит чуть более нескольких десятков самолетов ежегодно. А сообщения об уничтожении российских самолетов свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", – отметил Окотт.

Советник напомнил, что ВСУ сбили три истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. При этом, целом Украина за 13 дней сбила 12 самолетов типа Су и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

К слову, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что в результате этого количество авиаударов врага за последние 2 – 3 недели сократилось в полтора-два раза.

Россия теряет не только самолеты