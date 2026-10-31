Катастрофические потери Су-34: как украинские "Нептуны" лишают Россию ключевой авиации

В новом аналитическом обзоре рассматривается критическая ситуация для российских воздушно-космических сил, которые несут беспрецедентные потери.

Октябрь стал месяцем значительных потерь для российской тактической авиации. За четыре недели украинские силы обороны поразили почти десяток истребителей-бомбардировщиков Су-34. Масштаб потерь особенно показателен на фоне ограниченных возможностей российского авиапрома: за один месяц оккупанты потеряли технику, на производство которой могут уйти месяцы.

В то же время Украина усиливает давление не только на саму авиацию, но и на инфраструктуру, от которой зависит ее работа. Модернизированные ракеты "Нептун" достигают российских аэродромов в глубоком тылу, а удары по нефтеперерабатывающим заводам создают дополнительные проблемы с поставками авиационного топлива. Больше аналитики от Майкла Наки для 24 Канала – читайте далее в материале.

Коллапс российской авиации в октябре

Украинские силы обороны продемонстрировали беспрецедентную эффективность в уничтожении российской тактической авиации в течение октября. Главной мишенью стали и фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, которые являются ключевой платформой для запуска управляемых авиационных бомб по украинским городам и позициям на передовой.

Остатки российской авиации после удара / Фото аналитического проекта AviVector

По подсчетам аналитиков, всего за один месяц Россия потеряла как минимум девять таких самолетов. Из них семь уничтожены безвозвратно, а еще два получили значительные повреждения, которые, вероятно, не подлежат восстановлению.

Хронология октябрьских потерь выглядит катастрофически для российских ВВС:

4 октября был уничтожен один самолет на аэродроме Ханская в Адыгее;

15 октября – четыре самолета уничтожены и два повреждены на аэродроме Борисоглебск в Воронежской области;

29 октября – что еще два самолета уничтожены на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.

Почему Россия не способна восстановить свои самолеты

Потеря девяти Су-34 за один месяц является критическим ударом по российскому военно-промышленному комплексу. Российская промышленность способна производить лишь около 14–18 таких самолетов в год.

Таким образом, только за октябрь украинские военные уничтожили объем техники, равный половине годового производства всей России. Это означает, что темпы уничтожения российской авиации значительно превышают возможности ее восстановления.

Если такая динамика сохранится, российские воздушно-космические силы столкнутся с острым дефицитом носителей для своих планирующих бомб, что существенно снизит их наступательный потенциал на фронте. Россияне уже не могут полагаться на безопасность своих тыловых баз, что вынуждает их пересматривать всю стратегию применения авиации.

Модернизированные "Нептуны" достигают глубокого тыла

Особого внимания заслуживает средство, с помощью которого был нанесен последний удар по аэродрома "Мариновка". По данным Военно-морских сил ВСУ, поражение было осуществлено с помощью берегового ракетного комплекса"Нептун".

Это свидетельствует об успешной модернизации украинских ракет, которые теперь способны эффективно поражать наземные цели в глубоком тылу противника.

Удар по территории 11-го смешанного авиационного полка 4-й армии ВВС и ПВО России привел не только к потере техники, но и к гибели как минимум двух военнослужащих полка и ранению еще двоих.

Российские военные блогеры уже открыто призывают военное руководство отводить фронтовую авиацию еще дальше от украинских границ, признавая, что иначе отводить уже некуда.

Комплексный подход: паралич топливной логистики

Уничтожение авиации сопровождается ударами по логистике и топливной базе оккупантов. После двухнедельной паузы Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Показательным стал удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, где было зафиксировано сразу одиннадцать очагов возгорания. Этот завод, производственная мощность которого составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год, производит реактивное топливо для российской военной авиации.

Интересно, что атака произошла на фоне публикаций в западных СМИ о якобы отказе Украины от ударов по российским НПЗ из-за давления со стороны США. Однако украинское руководство четко дало понять, что официального запрета не существует, и военные самостоятельно определяют приоритетные цели.

Возобновление атак на НПЗ уже привело к тому, что в 13 регионах России и оккупированном Крыму вновь введены лимиты на продажу бензина, что свидетельствует о серьезных проблемах с топливоснабжением как гражданского сектора, так и военной машины России.

Более подробная аналитика от Наки: смотрите видео