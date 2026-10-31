Катастрофічні втрати Су-34: як українські "Нептуни" залишають Росію без ключової авіації

Жовтень став місяцем значних втрат для російської тактичної авіації. Українські сили оборони за чотири тижні уразили ледь не десяток винищувачів-бомбардувальників Су-34 – літаків. Масштаб втрат особливо показовий на тлі обмежених можливостей російського авіапрому: за один місяць окупанти втратили техніку, на виробництво якої можуть піти місяці.

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Водночас Україна посилює тиск не лише на саму авіацію, а й на інфраструктуру, від якої залежить її робота. Модернізовані ракети "Нептун" дістають російські аеродроми в глибокому тилу, а удари по нафтопереробних заводах створюють додаткові проблеми з постачанням авіаційного пального. Більше аналітики від Майкла Накі для 24 Каналу – читайте далі в матеріалі.

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Колапс російської авіації у жовтні

Українські сили оборони продемонстрували безпрецедентну ефективність у знищенні російської тактичної авіації протягом жовтня. Головною мішенню стали фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34, які є ключовою платформою для запуску керованих авіаційних бомб по українських містах та позиціях на передовій.

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Залишки російсько авіації після удару / Фото аналітичного проєкту AviVector

За підрахунками аналітиків, лише за один місяць Росія втратила щонайменше дев'ять таких літаків. З них сім знищено безповоротно, а ще два отримали значні пошкодження, які, ймовірно, не підлягають відновленню.

Хронологія жовтневих втрат виглядає катастрофічно для російських ПКС:

4 жовтня було знищено один борт на аеродромі Ханська в Адигеї;

15 жовтня – чотири знищено та два пошкоджено на аеродромі Борисоглібськ у Воронезькій області;

29 жовтня – ще два літаки ліквідовано на аеродромі Маринівка у Волгоградській області.

Чому Росія не здатна відновити свої літаки

Втрата дев'яти Су-34 за один місяць є критичним ударом по російському військово-промисловому комплексу. Російська промисловість здатна виготовляти лише близько 14 – 18 таких літаків на рік.

В такий спосіб, лише за жовтень українські військові знищили обсяг техніки, який дорівнює половині річного виробництва всієї Росії. Це означає, що темпи знищення російської авіації значно перевищують можливості її відновлення.

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Якщо така динаміка збережеться, російські повітряно-космічні сили зіткнуться з гострим дефіцитом носіїв для своїх плануючих бомб, що суттєво знизить їхній наступальний потенціал на фронті. Росіяни вже не можуть покладатися на безпеку своїх тилових баз, що змушує їх переглядати всю стратегію застосування авіації.

Модернізовані "Нептуни" дістають глибокий тил

Особливої уваги заслуговує інструмент, яким було завдано останнього удару по аеродрому "Маринівка". За даними Військово-морських сил ЗСУ, ураження було здійснено за допомогою берегового ракетного комплексу "Нептун".

Це свідчить про успішну модернізацію українських ракет, які тепер здатні ефективно бити по наземних цілях у глибокому тилу противника.

Удар по території 11-го змішаного авіаційного полку 4-ї армії ВПС і ППО Росії призвів не лише до втрати техніки, але й до ліквідації щонайменше двох військовослужбовців полку та поранення ще двох.

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Російські мілітарі-блогери вже відкрито закликають військове керівництво відводити фронтову авіацію ще далі від українських кордонів, визнаючи, що інакше відводити вже буде нічого.

Комплексний підхід: параліч паливної логістики

Знищення авіації супроводжується ударами по логістиці та паливній базі окупантів. Після двотижневої паузи Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи.

Показовим став удар по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, де було зафіксовано відразу одинадцять осередків займання. Цей завод, виробнича потужність якого становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік, виробляє реактивне паливо для російської військової авіації.

Цікаво, що атака відбулася на тлі публікацій у західних медіа про нібито відмову України від ударів по російських НПЗ через тиск США. Проте українське керівництво чітко дало зрозуміти, що офіційної заборони не існує, і військові самостійно визначають пріоритетні цілі.

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Відновлення атак на НПЗ вже призвело до того, що в 13 регіонах Росії та окупованому Криму знову запроваджено ліміти на продаж бензину, що свідчить про серйозні проблеми з паливним забезпеченням як цивільного сектору, так і військової машини Росії.

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