Есть кое-что для Украины: политолог объяснил, почему важно вернуть Приднестровье под контроль Молдовы

Единственный транзитный путь в Одесскую область проходит через неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а российские атаки на энергоинфраструктуру могут побудить Молдову обратиться к Украине за помощью.

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что ликвидация этого центра дала бы Украине доступ к арсеналу с советским оружием и перекрыла бы каналы контрабанды и теневой экономики.

Смотрите также: Россия беспощадно атакует Одесскую область: экс-глава разведки объяснил замысел врага

Угрожает ли ситуация в Приднестровье энергобезопасности всей Европы?

Украина и Молдова могли бы помочь друг другу в этом вопросе, хотя официальных заявлений пока нет.

Обратите внимание! Активизация мобилизации и производства дронов в Приднестровье создает риск проникновения российских ДРГ в Украину.

После атак на украинскую энергоинфраструктуру пострадала и Молдова из-за обесточивания высоковольтной линии из Украины, что повлияло на ее энергетическую безопасность.

Обе страны являются частью общеевропейской системы ENTSO-E, поэтому это уже угроза всей европейской сети, и вопрос требует быстрого решения через дипломатические переговоры.

После выигранных выборов Майя Санду имеет возможность для стабилизационных политических движений. Россия постепенно теряет влияние в так называемой Приднестровской Республике, в частности в энергетическом секторе идет переориентация. Факторы для активизации очевидно присутствуют,

– сказал Чаленко.

Теряет ли Россия последний рычаг влияния в Приднестровье?

Если Кишинев согласится на ликвидацию российского очага между Украиной и Молдовой, Украина потенциально может получить доступ к крупнейшему в Восточной Европе арсеналу в селе Колбасна. Хотя это молдавская собственность, возможны партнерские отношения по покупке или частичной передаче этого оружия.

"Это советские "Калибры", которые у нас в дефиците и которые мы пытались получить через чешскую инициативу, коммуникацию с болгарами и сербами, но потребности остаются очень серьезными. Кроме того, Приднестровье в нынешнем виде – это клоака контрабанды и криминала", – пояснил эксперт.

Учитывая внутреннюю борьбу с теневой экономикой для увеличения поступлений в бюджет, каналы Приднестровья надо перекрывать, что будет на пользу многим государствам-игрокам.

Для Молдовы это сейчас не несет тактических рисков. Ранее были страхи, что быстрое возвращение ПМР под контроль Кишинева может повлечь проблемы на выборах. Но общенациональные выборы уже проведены, поэтому сейчас действительно есть окно возможностей для быстрого решения этого вопроса,

– подчеркнул Чаленко.

Что еще известно о российских диверсиях?