"Россия – террорист": в Польше, Германии и во многих городах Европы людей призывают выходить
10 октября 2022 , 19:48Читати новину українською
Источник:Довкола
В ряде европейских городов сегодня и завтра пройдут акции протеста после массированных ракетных ударов России по Украине.
Большинство акций состоится сегодня, 10 октября, если не отмечено другое. Людей просят выходить на митинги, чтобы мир знал, что Россия – страна-террорист.
Внимание Массированная ракетная атака Украины: что сейчас происходит в городах
Польша:
- Варшава, 18:00, посольство России (ul. Belwederska, 49)
- Гданьск, 15:30-17:30, Генеральное консульство России (ul. Stefan Batorego, 15)
- Вроцлав, 17:00 (Rynek)
- Краков, 19:30 (Rynek) 19:30
Германия
- Берлин, 18:30, Gendarmenmarkt
- Аахен в 18:00 на Willy-Brandt-Platz
- Бохум в 18:00 напротив вокзала
- Бонн в 19:00 на площади рынок
- Бремен, 18:00, Bahenhofvorplatz
- Гамбург в 16:00 Hachmannplatz
- Дюссельдорф в 19:00 на Карнелиусплатц
- Кельн в 18:30 на Neumarkt
- Констанц в 18:00 в Stadtgarten
- Майнц в 19:00 на Gutenbergplatz
- Мюнхен с 15:00 до 20:00 Prinz-Carl-Palais (возле Staatskanzlei), Von-der-Tann-Straße.
- Нюрнберг в 19:00 на Hallplatz
- Штутгарт в 17:30 на Schlossplatz
Другие страны
- Лондон, 18-20:00, 10 Downing Street
- Лиссабон, 20:00, посольство России (R. Visc de Santarem 57)
- Порту, 18:30.
- Афины, 18:00, возле российского посольства и Салоники на пл. Аристотеля
- Братислава, 18:00 Веденская
- Бухарест, 19:30, Посольство Украины (Bulevardur Aviatorilor, 24)
- Антверпен, 18:00, Operaplien
- Хельсинки, 18:00, памятник Маннергейму
- Прага, 10 и 11 октября, 18:00, Вацлавская площадь
- Тбилиси, 20:00, возле парламента
- Любляна, 17:00, Шубичева ул.
- Брюссель 13.10, 15:30, штаб-квартира НАТО (Bld Leopold III 1110)
Где пройдут акции в поддержку Украины / Инфографика 24 канал
Массированные ракетные удары по Украине: главное
- Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Хмельницкому, Львову, Житомиру, Днепру и другим городам. В общей сложности по территории Украины было выпущено 84 ракеты, 43 из них сбиты.
- Ударами были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в 8 регионах и Киеве.
- В результате обстрелов, по данным полиции, 11 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения.
- Украина с завтрашнего дня с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии.
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