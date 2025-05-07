Россия терроризирует Киев: в столице прогремели взрывы, работает ПВО
Россия на рассвете 7 мая атаковала Киев дронами. В столице прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные власти.
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Взрывы в Киеве
В 06:20 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов-камикадзе. Воздушные силы предупредили о движении дронов в районе Броваров и Борисполя.
В 06:45 в КГВА сообщили о новых взрывах в Киеве. Как стало известно впоследствии – в столице работает ПВО по вражеским целям.
По вражеским целям в разных районах Киева активно работает ПВО,
– сообщили в КГВА.
Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, ведь атака на столицу продолжается.
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