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24 Канал Новости Украины Россия терроризирует Киев: в столице снова взрывы, есть попадания
30 сентября, 22:56
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Обновлено - 23:13, 30 сентября

Россия терроризирует Киев: в столице снова взрывы, есть попадания

Татьяна Бабич

В течение всего дня и к вечеру 30 сентября Киев подвергается российским обстрелам. Известно о попаданиях в Оболонском районе.

О ситуации в городе сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке на Киев? 

В первую очередь заметим, что очередное объявление воздушной тревоги в Киеве было в 21:37. На город снова двигались русские дроны. 

Так, столицу потрясли взрывы. Уже в 22:53 Кличко сообщил о попадании в Оболонском районе. 

Экстренные службы направляются на место, 
– заметил мэр. 

Позже в 23:01 дали отбой воздушной тревоги. Кстати, ранее в Киеве были также экстренные отключения света из-за существенного ухудшения ситуации в энергосистеме. 

Обратите внимание! Угроза украинским городам сохраняется почти круглосуточно. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. О ситуации в небе над Украиной и движении враждебных воздушных целей узнайте в хронологии 24 Канала. 

Где еще фиксировались последствия обстрелов? 

С вечера 29 сентября российские войска несколько раз атаковали Житомирскую область ударными дронами. Всего под ударом оказались 7 разных объектов в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах. 30 сентября россияне также атаковали Киевскую область. 

В Обуховском районе в результате удара вспыхнул магазин "Фора". Пожар был ликвидирован спасателями. Известно об одном пострадавшем – мужчине 1976 года рождения.

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