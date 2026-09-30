Россия терроризирует Киев: в столице снова взрывы, есть попадания
В течение всего дня и к вечеру 30 сентября Киев подвергается российским обстрелам. Известно о попаданиях в Оболонском районе.
О ситуации в городе сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно об атаке на Киев?
В первую очередь заметим, что очередное объявление воздушной тревоги в Киеве было в 21:37. На город снова двигались русские дроны.
Так, столицу потрясли взрывы. Уже в 22:53 Кличко сообщил о попадании в Оболонском районе.
Экстренные службы направляются на место,
– заметил мэр.
Позже в 23:01 дали отбой воздушной тревоги. Кстати, ранее в Киеве были также экстренные отключения света из-за существенного ухудшения ситуации в энергосистеме.
Обратите внимание! Угроза украинским городам сохраняется почти круглосуточно. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью. О ситуации в небе над Украиной и движении враждебных воздушных целей узнайте в хронологии 24 Канала.
Где еще фиксировались последствия обстрелов?
С вечера 29 сентября российские войска несколько раз атаковали Житомирскую область ударными дронами. Всего под ударом оказались 7 разных объектов в Житомирской, Коростенской и Звягельской общинах. 30 сентября россияне также атаковали Киевскую область.
В Обуховском районе в результате удара вспыхнул магазин "Фора". Пожар был ликвидирован спасателями. Известно об одном пострадавшем – мужчине 1976 года рождения.