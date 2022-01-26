Россия в ТКГ оправдывалась за попытки узаконить боевиков на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа 26 января собралась на первое заседание в 2022 году. Российская делегация пыталась оправдать свои попытки узаконить боевиков на Донбассе.

Российский представитель Борис Грызлов прокомментировал проект обращения депутатов к президенту России Владимиру Путину о признании боевиков.

К теме Европа рассматривает компромисс, – Климкин о возможных переговорах с боевиками

Грызлов начал оправдываться, мол, это лишь обращение 11 депутатов, и даже не фракции. Политик убеждает якобы Россия предана Минским соглашениям в целом.

Что еще рассматривали на заседании

Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольных территориях, так и на оккупированных.

Также наша сторона отмечала открытие КПВВ в Счастье и Золотом. Однако российская делегация это отвергает.

Обсудили и ряд экологических вопросов: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ на Донбасс, затопление шахт.

Не обошли вниманием и тему всеобъемлющего режима прекращения огня.

Россия может признать боевиков: что известно

Кремль ранее не спешил признавать боевиков, несмотря на доказательства контроля России на Донбассе. Однако в Думу внесли законопроект с соответствующей просьбой к Путину. Однако некоторые представители Госдумы убеждены, что документ – провокационный и несвоевременный. Считают, что признание боевиков будет препятствовать переговорам с Западом.

Эксперты тоже думают, что Россия все же не решится на такой шаг.

РФ предоставит оружие ОРДЛО? / Ермак на переговорах в Париже | Такие дела: