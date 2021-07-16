Говорили о полномасштабном вторжении, – как Россия в ТКГ реагировала на санкции по Медведчуку

В феврале Совет по нацбезопасности и обороне ввел санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука. Тогда Россия в Трехсторонней контактной группе говорила о возможности полномасштабного вторжения.

Участник украинской делегации в ТКГ журналист Денис Казанский в интервью изданию рассказал о реакции Москвы на введение санкций против кума Владимира Путина.

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Россия говорила о полномасштабном вторжении

После того, как ввели санкции против Виктора Медведчука, было жесткое обострение. Говорили о том, что будет чуть ли не полномасштабное вторжение, война,

– вспомнил Казанский.

Он добавил, что сейчас на фронте обстрелы, украинские бойцы получают ранения, гибнут. Но это то, что мы видим всегда. "Это не какая-то форс-мажорная ситуация", – пояснил журналист.

Казанский считает, что Россия может пугать и угрожать, но глобально никак не сможет помочь сейчас Медведчуку, как и повлиять на что-либо в Украине.

"А полномасштабное вторжение – это катастрофа для России. Я думаю, что они не решатся на это", – подытожил участник украинской делегации. Ведь для Москвы это – непосильная задача, которая связана с огромным количеством и смертей, и экономическим вредом, это жесткие санкции, к которым российские олигархи не готовы.

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