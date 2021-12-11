Россия тогда была другим государством, – Макфол о Будапештском меморандуме
Источник:24 канал
Подписание Будапештского меморандума было обманом для Украины. В этом прежде всего виновата Россия.
Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" На 24 канале сказал экспосол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что Россия тоже подписала его.
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"Да, Россия обманула. Однако, согласно тексту меморандума, видно, что Украина должна от других союзников получить такую помощь, которая бы сделала невозможным нарушение меморандума другими. Россия плохая, мы это признали. Однако другие должны нас защитить?", – отметил Макфол.
Что следует делать Украине
Экспосол считает, что не стоит постоянно говорить о Будапештском меморандуме. По его мнению, сейчас это плохая политика.
Украинцы должны думать о других возможностях, чтобы защитить себя. Думать, что мы обманули 20 лет назад – извините, пожалуйста, но Россия тогда была другим государством тоже,
– отметил Макфол.
Он добавил, что сейчас необходимо остановить Путина, а не говорить о том, что было 20 лет назад.Справка. Будапештский меморандум подписал Леонид Кучма 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу Украина приобрела безъядерный статус. Его подписали США, Россия и Великобритания и обязались гарантировать суверенитет и безопасность Украины.
Полный выпуск "Что это было?" с Майклом Макфолом: смотрите видео