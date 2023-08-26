Крымский мост не в моде: Россия наращивает перебрасывание военной техники морем – видео партизан

Российские захватчики готовятся к тому, что удар по Крымскому мосту может произойти в любой момент. Итак, они наращивают перебрасывание военной техники морем.

Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш". Его агенты сняли активность врага в Черном море вблизи незаконной застройки, называемой Крымским мостом.

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Грузовые суда двигаются все чаще

В "Атеше" ссылаются на собственный источник. Он утверждает, что за последнее время российские захватчики интенсивнее используют перевозки грузовыми кораблями. Они курсируют через Керченский пролив.

С помощью этих судов враг перевозит все, что ему нужно для обеспечения своей армии. В партизанском движении предполагают, что оккупанты это делают, чтобы уменьшить нагрузку на мост.

Таким образом, российские захватчики могут обезопасить своих бойцов от логистического коллапса. А он возможен в случае, если однажды Крымский мост рухнет полностью. В "Атеше" шутят, что оккупанты, "наверное, что-то знают".

Военную технику перевозят с помощью кораблей: смотрите видео

Для понимания во временно оккупированном Крыму очень много агентов "Атеш". Они оперативно информируют о логистике российских захватчиков.

Когда будет освобождение Крыма

Следует понимать, что высадка десанта на территорию временно оккупированного Крыма первая публичная операция. Будут освобождать полуостров от захватчиков военным путём.

На этом подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также рассказал, когда следует ожидать, когда наши военные будут освобождаться из-под оккупации полуостров.

Когда начнется военное освобождение Крыма, мы все увидим. Это будет более мощная операция, чем сейчас,

– подчеркнул Данилов.

По словам Данилова, 24 августа проделали очень мощную операцию. Во время нее применялось самое современное вооружение против России.

Секретарь СНБО подчеркнул, что у оккупантов отсутствуют средства, которые могли бы помешать нам выполнять задачи, поставленные президентом Украины. Оно касается освобождения нашей страны от русских захватчиков.