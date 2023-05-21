С ответствующим заявлением выступил глава госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграме. Он не только выставил счет в колоссальные свыше 700 миллиардов долларов. Он еще и убежден, что Польша должна благодарить наследницу Советского союза за свое развитие, передает 24 Канал.

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Володин считает, что Польша существует благодаря России

Начнём с простого. По словам Володина, которому явно становится все хуже с каждым его заявлением, по меньшей мере треть Польши якобы обязана своему расцвету России. Мол, именно благодаря Кремлю эти районы имеют развитую инфраструктуру, промышленные предприятия, а также богатые природными ресурсами.

А теперь заговорим о цифре. Володин убежден, что по завершении Второй мировой войны советский народ немало вложил в Польшу. Мол, он "потратил на восстановление и развитие по сегодняшним оценкам более 750 миллиардов долларов". Но это еще не все. По мнению главы госдумы, "Польша существует как государство только благодаря России".

Пожаловался на отказ от русского

В то же время Володину пришло в голову еще и пожаловаться. Мол, Польша демонтирует советские памятники, закрывает русские школы. Более того, якобы "ворует российскую собственность".

Отказавшись от всеобщей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть полученные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы,

– добавил Володин.

Заметим, что в преддверии Польша приняла очередное решение, от которого у россиян пылает. Речь идет о переименовании Калининграда и Калининградской области.

Во что поляки переименовали Калининград

Официально о переименовании сообщили 9 мая. Документ демонстрирует, что соответствующее решение комитет принял еще 12 апреля. По его результатам, Калининград получил только польское название – Крулевец.

В заявлении подчеркивают, что топоним Калининград не должен использоваться на польском языке. Крулевец – традиционное наименование Калининграда в Польше, отмечают в решении. Вместо этого "нынешнее русское название – искусственное, не связанное ни с самим городом, ни с регионом".