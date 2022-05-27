Россия тренирует 1500 резервистов у границы с Украиной: их могут перебросить в бой
Вблизи границы с Украиной вооруженные силы России проводят тренировки резервистов, которые могут быть переброшены на фронт. Россия мобилизовала до полутора тысяч резервистов.
Резервистов готовят для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений
Соответствующую информацию во время брифинга объявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По данным украинской разведки, тренировки резервистов проходят на военных полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области.
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Веревщик заявил, что резервистов готовят для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов.
По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины на военных полигонах Погоново и Богучара Воронежской области России проводится подготовка до 1 500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов,
– сказал спикер Минобороны.
Сообщается, что тренировки российских резервистов будут продолжаться в течение трех недель. После этого этот личный состав может быть переброшен на войну в Украину.
"Не исключается, что после завершения этой 3-недельной подготовки указанный личный состав может быть вовлечен в войну в Украине", - резюмировал Мотузяник.
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Последние новости с фронта
- В украинской разведке рассказали, что война Украины с Россией может продолжаться до зимы . Сообщается, что захватчики закрепляются в Херсонской области, где с начала мая занялись укреплением оборонных позиций.
- В Минобороны заявили, что для Украины остается угроза нападения России на территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы. Также в украинском министерстве констатировали, что бои с россиянами достигли максимальной интенсивности .
- 27 мая глава правительства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у России "медленный, но ощутимый" прогресс на Донбассе . Поэтому он призвал помочь Украине оружием.
- По состоянию на 25 мая российские военные оккупировали уже 95% территории в Луганской области . Понятно, что русское политическое и военное управление поставило задачку своим войскам выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.